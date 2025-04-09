Матич: "Онана — один их худших голкиперов в истории "Юнайтед"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич назвал Андре Онана "одним из худших голкиперов" в истории клуба с "Олд Траффорд".

В преддверии выезда к "Лиону" в рамках 1/4 финала Лиги Европы Онана заявил, что "Юнайтед" гораздо лучше, нежели французская команда.



Такого рода высказывание очень задело Матича, который провел пять лет в "Юнайтед", а сейчас играет за "Лион". Отвечая африканцу, Неманья не стал сдерживать себя.



"Когда ты являешься одним из худших голкиперов в истории "Манчестер Юнайтед", тебе нужно следить за тем, что ты говоришь".



"Если бы Давид Де Хеа, Петер Шмейхель или Эдвин Ван дер Сар сказали подобное, я бы засомневался в себе, но это говорит тот, кто статистически является одним из худших голкиперов в современной истории "Манчестер Юнайтед". Сперва делай, затем говори", — цитирует Матича Sky Sports.