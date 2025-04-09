Майну возобновил полноценные тренировки
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну возобновил полноценные тренировки.
"Юнайтед" не мог рассчитывать на Майну с середины февраля, когда Кобби получил травму на тренировке.
Однако в среду Майну занимался в общей группе. Ожидается, что "Юнайтед" возьмет Кобби с собой во Францию на первый четвертьфинальный матч Лиги Европы против "Лиона".
А вот защитник Маттейс Де Лигт и полузащитник Тоби Колльер на тренировке "Юнайтед" замечены не были, сообщает Sky Sports.
09.04.2025 16:00
Просмотров: 195
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Он точно би? Или типичный скамовский педрила?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий