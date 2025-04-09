Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну возобновил полноценные тренировки.

"Юнайтед" не мог рассчитывать на Майну с середины февраля, когда Кобби получил травму на тренировке.



Однако в среду Майну занимался в общей группе. Ожидается, что "Юнайтед" возьмет Кобби с собой во Францию на первый четвертьфинальный матч Лиги Европы против "Лиона".



А вот защитник Маттейс Де Лигт и полузащитник Тоби Колльер на тренировке "Юнайтед" замечены не были, сообщает Sky Sports.