Фостер считает, что Делап стал бы отличным приобретением для МЮ

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Бен Фостер считает, что нападающий "Ипсвича" стал бы отличным приобретением для "красных дьяволов".

На днях издание ESPN сообщило, что "Юнайтед" сделал Делапа своей целью номер один на летнее трансферное окно.



Фостер подозревает, что половина команд Премьер-Лиги хотят Делапа, забившего 12 голов в этом сезоне английского первенства. Бен считает, что "Юнайтед" может опередить конкурентов, предложив 22-летнему англичанину хорошую зарплату.



"Лиам Делап гарантированно покинет "Ипсвич", куда бы он ни отправился. В Премьер-Лиге есть, наверное, 10 команд, которые следят за ним, потому что для нескольких он является планом А и для нескольких — потрясающим планом Б".



"Из-за своего возраста он будет стоить 60 миллионов фунтов. Он молод. Он агрессивен. Он показал, на что способен. Думаю, он стал бы великолепным дополнением к любой из этих команд".



"Манчестер Юнайтед" может его подписать, и он бы отлично им подошел. Думаю, если они предложат ему 150,000 фунтов в неделю, он отправится туда", — цитирует Фостера Daily Mirror.