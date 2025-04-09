Мерсон: "У меня хорошее предчувствие насчет "Виллы" против ПСЖ"

Бывший нападающий "Арсенала" Пол Мерсон уверен, что "Астон Вилла" сможет оказать сопротивление французскому ПСЖ в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Не далее чем в предыдущем раунде Лиги Чемпионов ПСЖ проиграл дома "Ливерпулю" со счетом 1:0, хотя имел тотальное игровое преимущество, и Мерсон считает, что "Вилла" может вдохновиться этим примером, тоже сделав ставку на контратаки.



"У меня хорошее предчувствие насчет "Астон Виллы" в этом противостоянии. "Вилле" будет сложно, но у них на 100 процентов есть скорость и хитрость, чтобы навредить ПСЖ с помощью контратак".



"У них есть скорость Маркуса Рэшфорда, есть Морган Роджерс и Джон Макгинн, которые будут создавать моменты".



"Вилла" будет играть в контратакующий футбол, и если ПСЖ пойдет большим числом вперед... Я просто помню, что сделал Рэшфорд с ПСЖ, когда играл за "Манчестер Юнайтед".



"Я лишь переживаю, что никогда не видел, чтобы "Астон Вилла" делала то, что "Ливерпуль" сделал с ПСЖ в первом матче. В любом другом кубковом противостоянии в мире все было бы закончено в тот вечер".



"Но в ответном матче "Ливерпуль" сыграл гораздо лучше. Думаю, они уничтожили ПСЖ, который не мог выйти со своей половины поля. ПСЖ может быть и таким".



"Но их первый матч против "Ливерпуля" меня тревожит. Если ПСЖ покажет хоть сколько-нибудь близкую игру, "Астон Вилле" будет тяжело".



"Для "Виллы" первый матч в Париже тоже может стать проблемой. Я не думаю, что "Вилла" сможет играть с такой высокой линией обороны, как они это обычно делают. А если сыграет, они никогда не догонят Усмана Дембеле".



"Думаю, если "Вилла" проиграет первый матч в Париже с разницей в один гол, у них будут шансы. Думаю, "Вилла" забьет голы в этом противостоянии".



"Нюанс в том, что голы на выезде больше не имеют значения. Для меня это худшее изменение, что я когда-либо видел".



"Выездной гол был символом европейского футбола. Без этого правила нет стимула играть в атакующий футбол в первом матче на выезде".



"Если тебя победили 1:0 на выезде, теперь это отличный результат. Когда я играл в еврокубках, поражение 1:0 на выезде было ужасным результатом", — сообщил Мерсон Sky Sports.