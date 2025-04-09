Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "Челси" не попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Благодаря успехам своих клубов в этом розыгрыше европейских турниров в сезоне 2025/26 Премьер-Лига будет представлена в Лиге Чемпионов сразу пятью участниками.



И если насчет попадания в Лигу Чемпионов "Ливерпуля" и "Арсенала" сомнений нет, то за три оставшиеся путевки идет ожесточенная борьба, и Каррагер предсказывает, что неудачниками станут "Челси" и "Астон Вилла".



"Если посмотреть на расписание, то у "Ньюкасла" все еще есть матч в запасе против "Кристал Пэлас", и на бумаге ты ожидаешь, что они выиграют этот матч".



"Думаю, "Ноттингем Форест" все же удержится. А вот "Челси", думаю, останется за бортом, потому что у них самый сложный график матчей".



"Думаю, "Ньюкасл" попадет в Лигу Чемпионов. С трудом, но также попадет "Манчестер Сити".



"Я смотрю на заключительные четыре матча "Манчестер Сити", и ты ожидаешь, что они выиграют их все, несмотря на все свои проблемы в этом сезоне".



"Думаю, "Астон Вилла" не попадет в Лигу Чемпионов, поэтому я ставлю на "Ноттингем Форест", "Ньюкасл" и "Манчестер Сити", — сообщил Каррагер Sky Sports.