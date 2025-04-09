Анонс матча ПСЖ — "Астон Вилла"
В среду вечером "Астон Вилла" проведет первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов, сыграв на выезде против ПСЖ, бывшей команды своего главного тренера Унаи Эмери.
Пройдя в предыдущем раунде "Ливерпуль", ПСЖ выглядит фаворитом противостояния с "Виллой", однако фактор Эмери нельзя недооценивать.
Тренируя ПСЖ с 2016 по 2018 год, Эмери завоевал семь трофеев, но отсутствие успехов на европейской арене привело к увольнению испанского специалиста.
"Мы черпаем уверенность от него (Эмери). Он знает, каково это выступать на данной стадии Лиги Чемпионов. У него есть план, и мы готовы сыграть в соответствии с ним", — сообщил полузащитник "вилланов" Юри Тилеманс.
"Вилла" подходит к этому матчу в хорошей форме. Недавно команда Эмери вышла в полуфинал Кубка Англии, где сыграет против "Кристал Пэлас" на "Уэмбли", а с помощью победы 2:1 над "Ноттингем Форест" в минувшую субботу укрепила свои шансы на попадание в топ-5 Премьер-Лиги.
- ПСЖ и "Вилла" впервые встретятся в еврокубках. Вообще, это только второй англо-французский четвертьфинал Лиги Чемпионов за последние восемь сезонов — после противостояния "Манчестер Сити" и "Лиона" в 2019/20.
- ПСЖ выбил "Ливерпуль" в 1/8 финала, хотя в трех предыдущих противостояниях с английскими командами в плей-офф Лиги Чемпионов неизменно вылетал (от "Манчестер Сити" в 2015/16 и 2020/21, от "Манчестер Юнайтед" в 2018/19).
- "Вилла" еще никогда не побеждала в гостях у французских команд в еврокубках (2 ничьи, 3 поражения).
- "Вилла" станет четвертой английской командой, с которой сразится ПСЖ в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (после "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля").
- Эмери выиграл только два из своих 10 матчей против Луиса Энрике, возглавляющего ПСЖ (1 ничья, 7 поражений), причем обе эти победы были одержаны дома.
- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов у ПСЖ пятый самый молодой стартовый состав (в среднем 24 года и 242 дня) — и самый молодой среди оставшихся команд.
- Усман Дембеле забил семь голов в своих шести последних матчах за ПСЖ в Лиге Чемпионов — на один больше, чем в 36 предыдущих.
- Марко Асенсио забил три гола в двух матчах Лиги Чемпионов за "Виллу" (оба раза выходя на замену), хотя в 10 поединках за ПСЖ ни разу не отличился в европейском турнире.
Условия аренды не помешают "Вилле" задействовать полузащитника Марко Асенсио, который прибыл как раз из ПСЖ в зимнее окно. Леон Бэйли остается под вопросом, хотя уже возобновил тренировки. Росс Баркли травмирован. Андрес Гарсия и Дониэлл Мален на плей-офф Лиги Чемпионов не заявлены.
Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
ПСЖ (Франция) — "Астон Вилла" (Англия)
Париж. Стадион "Парк де Пренс". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
09.04.2025 12:00
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Последние комментарии:
Желтый казахский помидор, в которого все смут, не пробегал?
Ручного мурадика тоже не видать, неужели, замерз под своим Каспием?
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Все адекваты сегодня за Виллу. Легендарный один из старейших и самых титулованных клубов Англии. ПСЖ - это вообще новодел какой-то, надо приспустить лягушатников.
(ответить)
Какой же Перез тупой вы6лядок - не купил Арнольда зимой сейчас в ответке бибурий пососируют.
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Я думаю все согласятся что в этом сезоне лига конференций интереснее лч? Да и престиж турнира лк где-то щас между лигой европы и лч...
Я вот жду быстрее бы четверг и сегрдняшнте мптчи просто скип, даже нечего смотреть... Барса борусия? Пф изи катка, псж вилла тоже самое... Вилла блять, 5 лет назад в чемпионшипе играли оруууу. Вот вам и уровень лч
(ответить)
У Реала побед в лч 9. у английских клубов 7
Ахахахахахахахахахахаха)))))))) ору
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Хуй зна, барса требл оформит походу
Флик гениф
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Болею за ПСЖ, Астон Вилла это лохи какие-то без истории
(ответить)
Победа "Арсенала" над испанским "Реалом" накануне гарантировала Премьер-Лиге дополнительную путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон.
Источник: http://fapl.ru/
Де факто разве что из за того что играли первыми. А так это уже давно понятно. Англам нужна была только 1 победа в еврокубках, будь то арса над реалом в лч, будь то челси над легией в лк...
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Удачи Эмери.
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А если Вилла выиграет ЛЧ, она поедет на клубный чемпионат мира?
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