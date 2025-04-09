Анонс матча ПСЖ — "Астон Вилла"

В среду вечером "Астон Вилла" проведет первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов, сыграв на выезде против ПСЖ, бывшей команды своего главного тренера Унаи Эмери.

Пройдя в предыдущем раунде "Ливерпуль", ПСЖ выглядит фаворитом противостояния с "Виллой", однако фактор Эмери нельзя недооценивать.



Тренируя ПСЖ с 2016 по 2018 год, Эмери завоевал семь трофеев, но отсутствие успехов на европейской арене привело к увольнению испанского специалиста.



"Мы черпаем уверенность от него (Эмери). Он знает, каково это выступать на данной стадии Лиги Чемпионов. У него есть план, и мы готовы сыграть в соответствии с ним", — сообщил полузащитник "вилланов" Юри Тилеманс.



"Вилла" подходит к этому матчу в хорошей форме. Недавно команда Эмери вышла в полуфинал Кубка Англии, где сыграет против "Кристал Пэлас" на "Уэмбли", а с помощью победы 2:1 над "Ноттингем Форест" в минувшую субботу укрепила свои шансы на попадание в топ-5 Премьер-Лиги.



- ПСЖ и "Вилла" впервые встретятся в еврокубках. Вообще, это только второй англо-французский четвертьфинал Лиги Чемпионов за последние восемь сезонов — после противостояния "Манчестер Сити" и "Лиона" в 2019/20.



- ПСЖ выбил "Ливерпуль" в 1/8 финала, хотя в трех предыдущих противостояниях с английскими командами в плей-офф Лиги Чемпионов неизменно вылетал (от "Манчестер Сити" в 2015/16 и 2020/21, от "Манчестер Юнайтед" в 2018/19).



- "Вилла" еще никогда не побеждала в гостях у французских команд в еврокубках (2 ничьи, 3 поражения).



- "Вилла" станет четвертой английской командой, с которой сразится ПСЖ в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (после "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля").



- Эмери выиграл только два из своих 10 матчей против Луиса Энрике, возглавляющего ПСЖ (1 ничья, 7 поражений), причем обе эти победы были одержаны дома.



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов у ПСЖ пятый самый молодой стартовый состав (в среднем 24 года и 242 дня) — и самый молодой среди оставшихся команд.



- Усман Дембеле забил семь голов в своих шести последних матчах за ПСЖ в Лиге Чемпионов — на один больше, чем в 36 предыдущих.



- Марко Асенсио забил три гола в двух матчах Лиги Чемпионов за "Виллу" (оба раза выходя на замену), хотя в 10 поединках за ПСЖ ни разу не отличился в европейском турнире.



Условия аренды не помешают "Вилле" задействовать полузащитника Марко Асенсио, который прибыл как раз из ПСЖ в зимнее окно. Леон Бэйли остается под вопросом, хотя уже возобновил тренировки. Росс Баркли травмирован. Андрес Гарсия и Дониэлл Мален на плей-офф Лиги Чемпионов не заявлены.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

ПСЖ (Франция) — "Астон Вилла" (Англия)

Париж. Стадион "Парк де Пренс". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз