Райс поведал, что на первый гол против "Реала" его вдохновил Сака

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс поведал, что на первый гол со штрафного против "Реала" его вдохновил партнер по команде Букайо Сака.

Именно Райс открыл счет в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов между "Арсеналом" и "Реалом". Деклан великолепно исполнил штрафной, обведя стенку.



По словам Райса, тренер по стандартам "Арсенала" Николя Жове настаивал, чтобы он выполнил подачу, однако Сака воодушевил Деклана на то, чтобы довериться внутреннему чутью.



"Мы планировали выполнить подачу мяча, но я поговорил с Букайо, и он сказал мне: "Если чувствуешь, то бей".



"Я посмотрел на стенку и голкипера, и выполнять подачу не было смысла".



"Николя Жове продолжал говорить мне, чтобы я подавал, но Букайо сказал мне пробить. Я подошел к мячу и сказал: "Би, я собираюсь пробить".



"В случае со вторым голом у меня уже была уверенность, и я пробил. Я еще не осознал это, потому что впереди ответный матч. Я взволнован, я очень счастлив. Через несколько лет я по-настоящему осознаю и пойму, что этим вечером сделал нечто действительно особенное", — сообщил Райс Amazon Prime.



