Пятая команда Премьер-Лиги попадет в Лигу Чемпионов

Лига Чемпионов Победа "Арсенала" над испанским "Реалом" накануне гарантировала Премьер-Лиге дополнительную путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Накануне "Арсенал" разгромил "Реал" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов (3:0), улучшив не только свой клубный рейтинг, но и коэффициент всей Англии.

Англия уверенно лидировала в рейтинге футбольных ассоциаций УЕФА весь сезон и сейчас стала математически недосягаемой для конкурентов.

Таким образом, Англия получит одну из двух поощрительных путевок (European Performance Spot) в Лигу Чемпионов, и этот дополнительный пропуск достанется пятой команде Премьер-Лиги по итогам завершающегося сезона, сообщает ESPN.

Вторую поощрительную путевку, вероятно, возьмут испанцы, которые, как и Англия, все еще представлены пятью командами в еврокубках, но Италия еще может их настичь.

Теоретически Англия может быть представлена в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов шестью или даже семью командами, но это будет возможно только при невероятном стечении обстоятельств.


Метки Лига Чемпионов, Премьер-Лига, рейтинги, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2025 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1254

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Последние комментарии:




  1. sausage 09.04.2025 11:10 # sausage
    А причём здесь Челси? Почему про него все заговорили? Пенсы закончат на 7 месте, повезёт, если на 6-ом.

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  2. halamadrid94 09.04.2025 11:06 # halamadrid94
    Орну , если мокрощельси даже при таких подгонах не сможет зацепиться в ЛЧ.

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  3. kybi4eskoee6lo 09.04.2025 10:53 # kybi4eskoee6lo
    Чисто "диспетчеры Челси! Сердце Челси!" за такой подгон

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  4. kukuruzko 09.04.2025 10:44 # kukuruzko
    Геи и про залупси не забыли

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  5. naby-keita 09.04.2025 10:37 # naby-keita
    Чупси должны целовать ноги и жопу Арсеналу за такой королевский подгон

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  6. ferguson-rip 09.04.2025 10:26 # ferguson-rip
    сити, лфк, арс, ню, нф.

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  7. zalupunavorotnik 09.04.2025 10:14 # zalupunavorotnik
    тянем за собой тех, кто играет по четвергам в турнирах физкульурников

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  8. gameboy 09.04.2025 10:07 # gameboy
    Подгон таксистам сделали походу

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  9. quavo 09.04.2025 10:05 # quavo
    плюс если му и питушня ле заберут, и того 6.

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