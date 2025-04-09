Пятая команда Премьер-Лиги попадет в Лигу Чемпионов
Победа "Арсенала" над испанским "Реалом" накануне гарантировала Премьер-Лиге дополнительную путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон.
Накануне "Арсенал" разгромил "Реал" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов (3:0), улучшив не только свой клубный рейтинг, но и коэффициент всей Англии.
Англия уверенно лидировала в рейтинге футбольных ассоциаций УЕФА весь сезон и сейчас стала математически недосягаемой для конкурентов.
Таким образом, Англия получит одну из двух поощрительных путевок (European Performance Spot) в Лигу Чемпионов, и этот дополнительный пропуск достанется пятой команде Премьер-Лиги по итогам завершающегося сезона, сообщает ESPN.
Вторую поощрительную путевку, вероятно, возьмут испанцы, которые, как и Англия, все еще представлены пятью командами в еврокубках, но Италия еще может их настичь.
Теоретически Англия может быть представлена в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов шестью или даже семью командами, но это будет возможно только при невероятном стечении обстоятельств.
09.04.2025 10:00
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А причём здесь Челси? Почему про него все заговорили? Пенсы закончат на 7 месте, повезёт, если на 6-ом.
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Орну , если мокрощельси даже при таких подгонах не сможет зацепиться в ЛЧ.
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Чисто "диспетчеры Челси! Сердце Челси!" за такой подгон
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Геи и про залупси не забыли
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Чупси должны целовать ноги и жопу Арсеналу за такой королевский подгон
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сити, лфк, арс, ню, нф.
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тянем за собой тех, кто играет по четвергам в турнирах физкульурников
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Подгон таксистам сделали походу
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плюс если му и питушня ле заберут, и того 6.
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