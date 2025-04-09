Пятая команда Премьер-Лиги попадет в Лигу Чемпионов

Победа "Арсенала" над испанским "Реалом" накануне гарантировала Премьер-Лиге дополнительную путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Накануне "Арсенал" разгромил "Реал" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов (3:0), улучшив не только свой клубный рейтинг, но и коэффициент всей Англии.



Англия уверенно лидировала в рейтинге футбольных ассоциаций УЕФА весь сезон и сейчас стала математически недосягаемой для конкурентов.



Таким образом, Англия получит одну из двух поощрительных путевок (European Performance Spot) в Лигу Чемпионов, и этот дополнительный пропуск достанется пятой команде Премьер-Лиги по итогам завершающегося сезона, сообщает ESPN.



Вторую поощрительную путевку, вероятно, возьмут испанцы, которые, как и Англия, все еще представлены пятью командами в еврокубках, но Италия еще может их настичь.



Теоретически Англия может быть представлена в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов шестью или даже семью командами, но это будет возможно только при невероятном стечении обстоятельств.