"Челси" ищет замену Санчо и Мудрику

"Челси" ищет сразу двух новых вингеров, планируя провести следующий сезон без Джейдона Санчо и Михаила Мудрика.

На "Челси" по-прежнему лежит обязательство по выкупу Санчо у "Манчестер Юнайтед" за 25 миллионов фунтов после сезона аренды, однако форма Джейдона в последние месяцы означает, что постоянного трансфера не будет.



Как утверждает The Sun, "Челси" собирается вернуть Санчо "Юнайтед" в конце сезона, выплатив штраф в размере 5 млн. фунтов.



Одновременно с этим "Челси" приготовился к жизни без Мудрика, которому грозит дисквалификация на четыре года за обнаруженный в организме мельдоний. Михаил категорически отрицает прием запрещенного препарата, но даже если ему удастся отстоять свою правоту в судах, это займет огромное количество времени.



Поэтому "Челси" активно ищет себе новых вингеров, несмотря на то, что грядущим летом на "Стэмфорд Бридж" из "Палмейраса" прибудет Эстевао Виллиан.



На радаре у "Челси" находятся такие вингеры, как Джейми Гиттенс из дортмундской "Боруссии", Нико Уильямс из "Атлетико", а также Матис Тель, если того, конечно, не выкупит "Тоттенхэм" после сезона аренды.