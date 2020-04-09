Артета: "Райс был полон решимости забить со штрафного"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его полузащитник Деклан Райс был "полон решимости" забить испанскому "Реалу" со штрафного.

Будучи королями Премьер-Лиги по голам со стандартных положений, "Арсенал" уже несколько лет не забивал прямым ударом со штрафного.



Но накануне вечером Райс сделал это дважды, благодаря чему "канониры" разгромили "Реал" со счетом 3:0 в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.



Артета называет голы Райса "волшебными моментами" и считает, что свою роль в этом сыграла поддержка "Эмирейтс".



"Он был действительно полон решимости (исполнять штрафные), потому что мы разговаривали об этом в последние месяцы. Мы не забивали прямым ударом со штрафного с сентября 2021, когда это сделал Мартин Эдегор на выезде с "Бернли".



"Это было давно, поэтому два гола такой важности и такого качества в течение 12 минут от одного игрока — игрока, который прежде в своей карьере никогда не забивал со штрафного... Каковы были шансы?"



"Но он сделал это сегодня вечером. Я очень верю в то, что свою роль сыграли трибуны с помощью той энергии, которую они излучали. Это помогло нам выиграть матч".



"Мы очень гордимся, мы показали очень совершенную и большую с коллективной точки зрения игру. В этот вечер было два фактора, одним из которых является созданная атмосфера. Еще за 15 минут до начала это ощущалось так, как никогда прежде".



"Когда играешь с такой энергией и самоотдачей своих трибун, это делает огромную разницу. А затем случаются волшебные моменты, которые решают футбольные матчи. Думаю, два гола Деклана подводят итог вечера", — цитирует Артету Evening Standard.