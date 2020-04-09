Артета: "Райс был полон решимости забить со штрафного"

Деклан Райс Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его полузащитник Деклан Райс был "полон решимости" забить испанскому "Реалу" со штрафного.

Будучи королями Премьер-Лиги по голам со стандартных положений, "Арсенал" уже несколько лет не забивал прямым ударом со штрафного.

Но накануне вечером Райс сделал это дважды, благодаря чему "канониры" разгромили "Реал" со счетом 3:0 в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.

Артета называет голы Райса "волшебными моментами" и считает, что свою роль в этом сыграла поддержка "Эмирейтс".

"Он был действительно полон решимости (исполнять штрафные), потому что мы разговаривали об этом в последние месяцы. Мы не забивали прямым ударом со штрафного с сентября 2021, когда это сделал Мартин Эдегор на выезде с "Бернли".

"Это было давно, поэтому два гола такой важности и такого качества в течение 12 минут от одного игрока — игрока, который прежде в своей карьере никогда не забивал со штрафного... Каковы были шансы?"

"Но он сделал это сегодня вечером. Я очень верю в то, что свою роль сыграли трибуны с помощью той энергии, которую они излучали. Это помогло нам выиграть матч".

"Мы очень гордимся, мы показали очень совершенную и большую с коллективной точки зрения игру. В этот вечер было два фактора, одним из которых является созданная атмосфера. Еще за 15 минут до начала это ощущалось так, как никогда прежде".

"Когда играешь с такой энергией и самоотдачей своих трибун, это делает огромную разницу. А затем случаются волшебные моменты, которые решают футбольные матчи. Думаю, два гола Деклана подводят итог вечера", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Лига Чемпионов, Райс, Реал

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2025 08:00

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  1. halamadrid94 09.04.2025 08:18 # halamadrid94
    По фото видно , что удар пришелся по уровню поясницы Вальверде, отодвинь бельгиец стенку ещё правее , не факт что Райс так круто обвел и перебросил бы. Ну а втоой удар залетел в самый верхний угол , хоть и вратарский. Куртуа вышел так и не до конца восстановившись , видимо.

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