Анчелотти разочарован игрой "Реала" против "Арсенала"

Наставник испанского "Реала" Карло Анчелотти признался, что остался разочарован игрой своей команды против "Арсенала".

Трижды пропустив от "Арсенала" в течение 17 минут второго тайма, "Реал" потерпел поражение 3:0 в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.



Анчелотти расстроила реакция "Реала" на два гола со штрафных Деклана Райса, потому что Карло ожидал, что его команда прибавит в концовке матча.



"Нам было очень сложно. Мы думали, что команда сильно начала матч, в первом тайме мы были организованными".



"Затем мы пропустили дважды после штрафных, и команде было сложно душевно и физически. Уровень нашей игры упал".



"Это было сложно, сложно завершать матч таким образом. Обычно эта команда улучает свою игру к концу матча, так что это было разочаровывающе и плохо".



"Мы должны быть критичны насчет своей игры здесь и сделать все возможное, чтобы реабилитироваться на следующей неделе", — цитирует Анчелотти Sky Sports.