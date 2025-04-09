Артета — о победе 3:0 над "Реалом": "Это только половина пути"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета предупредил, что судьба противостояния с испанским "Реалом" в четвертьфинале Лиги Чемпионов еще не решена.

Накануне вечером "Арсенал" разгромил "Реал" в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов со счетом 3:0.



Этот результат не стал сюрпризом для Артеты, однако Микель спешит напомнить, что "Арсенал" еще ждет ответный визит в Мадрид в следующую среду.



"Мы насладимся победой, но мы знаем, что это только половина пути, и в Мадриде нам нужно сыграть еще лучше. Я был очень уверен, что это может случиться. У меня было предчувствие в преддверии матча, что мы можем создать много проблем".



"Однако ты должен исполнить это. Если у вас есть этот настрой и вера в то, что это может случиться, вы сможете. Но это только половина пути", — цитирует Артету Sky Sports.