"Арсенал" разгромил "Реал" благодаря штрафным Райса

Два великолепных гола со штрафных Деклана Райса помогли "Арсеналу" разгромить испанский "Реал" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Травмированного Габриэля Магальяэса в центре обороны "канониров" заменил Якуб Кивер. Букайо Сака появился в стартовом составе впервые с декабря.



У хозяев "Эмирейтс" совершенно не дрожали коленки в начале матча. Команда Микеля Артеты смело атаковала, и особенно заметен был Сака, отметившийся парой опасных угловых.



На 13-й минуте Томас Партей своим ударом заставил Тибо Куртуа спасать "Реал", а затем "Арсенал" претендовал на пенальти, но рефери и VAR решили, что Рауль Асенсио не играл рукой.



Постепенно гости осмелели и даже огрызнулись парой ударов Мбаппе, но в первом случае Килиан не попал в створ, а во втором не смог пробить Давида Райю.



В концовке первого тайма "канониры" вновь активизировались впереди, а Куртуа совершил двойной сейв, отразив и удар головой Деклана Райса, и добивание Габриэля Мартинелли.



Второй тайм хозяева тоже начали очень активно и на 57-й минуте открыли счет. Это Деклан Райс ударом со штрафного обвел стенку и поразил угол ворот Куртуа — 1:0.



Спустя 10 минут "Арсенал" мог удвоить счет, трижды пробивая по воротам, но в промежутке между двумя сейвами Куртуа оказался еще и вынос с линии ворот Давида Алабы.



Все-таки "Реалу" не удалось избежать второго пропущенного гола. На 70-й минуте Райс повторно продемонстрировал свое мастерство исполнения штрафных, закрутив мяч в "девятку" — 2:0.



На 75-й минуте гости были посланы в нокаут. Чуть войдя в штрафную, Майлс Льюис-Скелли покатил поперек на Микеля Мерино, а тот в касание поразил нижний угол ворот — 3:0.



На этом игра успокоилась. "Реал" не смог размочить счет, отложив попытку "камбэка" на ответный матч. Последним заметным событием поединка стало удаление за вторую желтую карточку Эдуарду Камавинга в компенсированное время.



"Арсенал" провел великолепный матч, заметно добавив после перерыва. А вот "Реал" во втором тайме ровным счетом ничего не показал.



"Арсенал" (Англия) — "Реал" (Испания) — 3:0 (0:0)



Голы: Райс 58, 70, Мерино 75.



"Арсенал": Райя, Тимбер (Уайт 90), Салиба, Кивер, Льюис-Скелли, Партей, Райс (Тирни 80), Эдегор, Сака (Троссард 74), Мартинелли, Мерино.



"Реал": Куртуа, Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Алаба (Гарсия 79), Модрич (Васкес 71), Камавинга, Беллингем, Родриго (Диас 71), Мбаппе, Винисиус.



Предупреждения: Партей — Камавинга.



Удаление: Камвинга 90.