"Арсенал" разгромил "Реал" благодаря штрафным Райса
Два великолепных гола со штрафных Деклана Райса помогли "Арсеналу" разгромить испанский "Реал" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Травмированного Габриэля Магальяэса в центре обороны "канониров" заменил Якуб Кивер. Букайо Сака появился в стартовом составе впервые с декабря.
У хозяев "Эмирейтс" совершенно не дрожали коленки в начале матча. Команда Микеля Артеты смело атаковала, и особенно заметен был Сака, отметившийся парой опасных угловых.
На 13-й минуте Томас Партей своим ударом заставил Тибо Куртуа спасать "Реал", а затем "Арсенал" претендовал на пенальти, но рефери и VAR решили, что Рауль Асенсио не играл рукой.
Постепенно гости осмелели и даже огрызнулись парой ударов Мбаппе, но в первом случае Килиан не попал в створ, а во втором не смог пробить Давида Райю.
В концовке первого тайма "канониры" вновь активизировались впереди, а Куртуа совершил двойной сейв, отразив и удар головой Деклана Райса, и добивание Габриэля Мартинелли.
Второй тайм хозяева тоже начали очень активно и на 57-й минуте открыли счет. Это Деклан Райс ударом со штрафного обвел стенку и поразил угол ворот Куртуа — 1:0.
Спустя 10 минут "Арсенал" мог удвоить счет, трижды пробивая по воротам, но в промежутке между двумя сейвами Куртуа оказался еще и вынос с линии ворот Давида Алабы.
Все-таки "Реалу" не удалось избежать второго пропущенного гола. На 70-й минуте Райс повторно продемонстрировал свое мастерство исполнения штрафных, закрутив мяч в "девятку" — 2:0.
На 75-й минуте гости были посланы в нокаут. Чуть войдя в штрафную, Майлс Льюис-Скелли покатил поперек на Микеля Мерино, а тот в касание поразил нижний угол ворот — 3:0.
На этом игра успокоилась. "Реал" не смог размочить счет, отложив попытку "камбэка" на ответный матч. Последним заметным событием поединка стало удаление за вторую желтую карточку Эдуарду Камавинга в компенсированное время.
"Арсенал" провел великолепный матч, заметно добавив после перерыва. А вот "Реал" во втором тайме ровным счетом ничего не показал.
"Арсенал" (Англия) — "Реал" (Испания) — 3:0 (0:0)
Голы: Райс 58, 70, Мерино 75.
"Арсенал": Райя, Тимбер (Уайт 90), Салиба, Кивер, Льюис-Скелли, Партей, Райс (Тирни 80), Эдегор, Сака (Троссард 74), Мартинелли, Мерино.
"Реал": Куртуа, Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Алаба (Гарсия 79), Модрич (Васкес 71), Камавинга, Беллингем, Родриго (Диас 71), Мбаппе, Винисиус.
Предупреждения: Партей — Камавинга.
Удаление: Камвинга 90.
08.04.2025 23:55
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Последние комментарии:
Крутой матч от Арсенала ..все как Мерсон прописал)
Плохо, что Габриэль вылетел до конца сезона ..а так бы зацементировал защиту в будущих матчах ЛЧ
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И ни одного пенса, кроме местного дурачка на годфазере)
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Смотрю повтор - тем кто скулит о стенке на 1-м голе.Там еще наличие 1 игрока справа ничого бы не дали.Мяч пошел по большой дуге с креном вверх.Это идеальный удар - просто идеальный для такой высоты и силы.
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Интересно, что раньше в Лиге чемпионов или Кубке европейских чемпионов «Реалу» ни разу не удавалось отыграться после поражения в первом матче с разницей в три гола или более.
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спасибо всем адекватным за поддержку)
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Куртуа после матча в тезисах: «Война-хyйня. В Мадриде будет совсем другой матч. Ёбнeм из нехуй делать.»
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Красавцы гуннеры. Дожмите этих басков и выиграйте ЛЧ.
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как же у кекстера горит на куртуа ухихихихи))
это первые голы срайсика со штрафных в карьере)) УХИХИХХИИХХИ)) каках, чо с ебалом?)))))
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Я просто кайфанул от игры Арсенала.Когда Райс забил Твайс - я крикнул на пол дома - сосатьь сукиии!)))
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Да, от болельщика Ливерпуля болелам Арсенала огромный респект. Хоть вы выебали этот сраный Реал
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Гуннеры, с победой!
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Интер кстати тоже может до финала дойти на опыте.
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Флешбэкнуло с 2006 годом прям, но тогда труднее было
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Игнаш... Ох и е6ло... Райс первый раз подошел к мячу при штрафном ударе. Совсем АПЛ не смотрит плешивый.
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Десятыч вьебал, но за арсик рад.
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Как же я рад, что носатую пое6оту попустили. Все, кто считает дыркуа топ вратарем - были сегодня обоссаны.
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Ух , как повылазили гуннеры после этого матча. Если про игру в целом , то ужасно , с трудом досмотрел игру , как будто спецом сливали. Два штрафных в одном матче Райс наверное теперь не забьет в своей карьере, даже в товарняке. Все , наверное , слышали с какими игроками в ряд он встал после этих ударов. Там есть вопросы к Куртуа по обоим ударам, при первом со стенкой лохонулся , при втором позицию неправильную занял. Но минимум с разницей в два года победу Арсенал залсужил , это стоит признать. Надо как то отыграть игру с Алавесом и подготовиться на ответку. Шансы малы , но они есть. Всех адекватных канониров , с победой. Сегодня ваш день. Судя по комментам , многих Реал так долго ебал всех , что уже все ждали этой осечки. Дождались. Но Реал всегда возвращается , помните это!
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Любите свою маму , болейте за Арсенал в этой ЛЧ
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Отличный лигачемпионский перформанс от канониров! Искренне рад за них.
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К этому все шло. РМ еле запрыгнул в плейофф и еще от Атлетико должен был вылетать.
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