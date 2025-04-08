Аморим защищает решение МЮ отправиться в постсезонное турне

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выступил в защиту своего клуба после новости о предстоящей поездке в Азию после окончания сезона.

Во вторник "Юнайтед" объявил, что сразу после заключительного тура Премьер-Лиги команда Аморима отправится в Азию, чтобы сыграть по матчу в Малайзии и Гонконге.



Аморим рассматривает эту поездку как "небольшую жертву", чтобы отблагодарить фанатов "Юнайтед" со всего мира и заодно пополнить казну клуба.



"Конечно, клуб консультировался со мной. Руководство обсуждало со мной эту ситуацию".



"Мы должны учитывать контекст нашего клуба. Мы вынуждены повышать цены на билеты для наших фанатов".



"Мы делаем так много всего, и мы вынуждены идти на жертвы, а это маленькая жертва. Это займет шесть дней, и мы увидимся с нашими фанатами со всего мира".



"Фанаты посещают "Олд Траффорд" каждый уикенд, чтобы смотреть матчи, поэтому все в клубе идут на жертвы".



"Это турне не сравнится с тем, что делают люди, чтобы смотреть наши матчи. Мы сделаем свой маленький вклад".



"Нам посчастливилось быть здесь, и мы развиваемся, а это турне поможет нам улучшить свой состав, если потребуется", — цитирует Аморима The Independent.