Нападающий "Галатасарая" Виктор Осимхен выбирает между "Ювентусом" и клубами Премьер-Лиги.

На этот сезон "Наполи" отправил Осимхена в аренду в "Галатасарай", где 26-летний нигериец подтвердил свой бомбардирский талант, забив 28 голов в 32 матчах.



"Галатасарай" хотел бы сохранить Осимхена, но едва ли может позволить себе постоянный трансфер, да и сам Виктор имеет другие предпочтения.



По информации ESPN, Осимхен по-прежнему находит привлекательной возможность поиграть в Премьер-Лиге, не сумев перейти в "Челси" прошлым летом. Но и вариант с "Ювентусом" выглядит для Виктора заманчиво.



"Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал" значатся среди клубов Премьер-Лиги, которые хотят усилить свое нападение к следующему сезону.



Однако "Юнайтед" отдает предпочтение Лиаму Делапу из "Ипсвича", вдобавок ожидания Осимхена по зарплате в размере 11 млн. евро (9.4 млн. фунтов) в год "чистыми" — это чересчур для "красных дьяволов", находящихся под давлением правил финансового фейр-плей.