Клопп может посетить заключительный матч "Ливерпуля" в сезоне Премьер-Лиги
Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может посетить "Энфилд" 25 мая, когда "красные" надеются поднять кубок Премьер-Лиги.
25 мая "Ливерпуль" проведет заключительный домашний матч этого сезона Премьер-Лиги, сыграв против "Кристал Пэлас". После игры состоится церемония награждения, если к тому времени "красные" удержатся на вершине таблицы.
Всего лишь двумя днями ранее, 23 мая, Клопп произнесет речь на праздничном ужине благотворительного фонда LFC Foundation в кафедральном соборе Ливерпуля.
The Athletic предполагает, что Клопп сразу не покинет город, а останется на матч с "Пэлас". Это был бы первый визит Юргена на "Энфилд" после своего ухода из "Ливерпуля" в конце прошлого сезона.
Клопп провел на тренерском мостике "Ливерпуля" немногим менее девяти лет. С недавних пор 57-летний немец трудится глобальным директором по футболу концерна Red Bull.
Добавим, в теории Клопп может остаться даже до 26 мая, когда "Ливерпуль" собирается устроить праздничный парад на открытом автобусе. Из-за пандемии коронавируса Юрген был лишен этого удовольствия, когда завоевал титул в сезоне 2019/20.
08.04.2025 21:00
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Было бы красиво , символично. Интересно , он когда-нибудь вернется в тренерское ремесло? Хотел бы увидеть его на тренерском мостике Реала , а потом в сборной. В Ливерпуле он в основном не имел огромных ресурсов и элитных игроков в большом количестве, которых в Реале хватает.
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