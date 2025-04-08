Клопп может посетить заключительный матч "Ливерпуля" в сезоне Премьер-Лиги

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп может посетить "Энфилд" 25 мая, когда "красные" надеются поднять кубок Премьер-Лиги.

25 мая "Ливерпуль" проведет заключительный домашний матч этого сезона Премьер-Лиги, сыграв против "Кристал Пэлас". После игры состоится церемония награждения, если к тому времени "красные" удержатся на вершине таблицы.



Всего лишь двумя днями ранее, 23 мая, Клопп произнесет речь на праздничном ужине благотворительного фонда LFC Foundation в кафедральном соборе Ливерпуля.



The Athletic предполагает, что Клопп сразу не покинет город, а останется на матч с "Пэлас". Это был бы первый визит Юргена на "Энфилд" после своего ухода из "Ливерпуля" в конце прошлого сезона.



Клопп провел на тренерском мостике "Ливерпуля" немногим менее девяти лет. С недавних пор 57-летний немец трудится глобальным директором по футболу концерна Red Bull.



Добавим, в теории Клопп может остаться даже до 26 мая, когда "Ливерпуль" собирается устроить праздничный парад на открытом автобусе. Из-за пандемии коронавируса Юрген был лишен этого удовольствия, когда завоевал титул в сезоне 2019/20.