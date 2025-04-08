"Сити" заинтересован в Гиббс-Уайте

"Манчестер Сити" проявляет интерес к полузащитнику "Ноттингем Форест" Моргану Гиббс-Уайту.

Грядущим летом "Сити" предстоит решить сложнейшую задачу — найти замену покидающему клуб Кевину Де Брюйне.



The Athletic подтверждает появившуюся ранее информацию, что в качестве преемника для Де Брюйне "горожане" рассматривают Флориана Вирца из "Байера".



Однако на радаре у "Сити" есть и некоторые другие полузащитники созидательного плана — например, Гиббс-Уайт, который забил пять голов и отдал девять результативных передач в 27 матчах этого сезона Премьер-Лиги.



В "Форест" у 25-летнего Гиббс-Уайта, который ранее в этом сезоне дебютировал за сборную Англии, есть контракт до 2027 года.



Гиббс-Уайт выступает за "Форест" после своего перехода из "Вулверхэмптона" за 42.5 млн. фунтов, включая гарантированную сумму в 25 млн. фунтов, летом 2022.