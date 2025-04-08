Киоун рассказал, как "Арсенал" может остановить Мбаппе

Экс-защитник "Арсенал" Мартин Киоун рассказал, как "канониры" могут сдержать нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе.

Мбаппе забил четыре гола в двух матчах против "Манчестер Сити" в стыковом раунде плей-офф Лиги Чемпионов, а во вторник вечером испытание Килианом пройдет "Арсенал".



Оборона "Арсенала" будет лишена Габриэля Магальяэса, однако Киоун верит, что "канониры" все равно могут сдержать Мбаппе, но сделать это нужно коллективно.



"Вы делаете это как четверка обороны. "Арсеналу" нравится прессинговать, и когда вы прессингуете, нужно быть уверенными, что вы контролируете его (Мбаппе), а не он контролирует вас".



"Арсенал" может очень глубоко обороняться, и тогда их будет сложнее взломать. Но вопрос в том, как они будут действовать при потере мяча. Нужно плотнее держать своего игрока и подвергать соперника давлению как команда. Над этим нужно поработать".



"Думаю, в целом "Арсенал" делал это очень хорошо. Возможно, лучше, чем кто-либо в Премьер-Лиге в этом сезоне. У них выдающаяся статистика по игре в обороне", — сообщил Киоун talkSPORT.