Мерсон: "Арсенал" должен побеждать побеждать "Реал" с перевесом минимум в два гола"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "канониры" обязаны выигрывать первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала" с разницей минимум в два гола.

Во вторник вечером "Арсенал" примет дома "Реал", и Мерсон призывает команду Микеля Артеты максимально использовать фактор домашнего поля.



Мерсон обосновывает это тем, что в ответном матче "Арсеналу" в любом случае будет несладко.



"Арсенал" обязан выигрывать первый матч. Выиграть с перевесом в один гол — это самый минимум. Думаю, они должны побеждать с перевесом минимум в два".



"По прошлогоднему четвертьфиналу с "Баварией" мы видели, насколько комфортно было "Баварии" в ответном матче после ничьи 2:2 на "Эмирейтс". И я не представляю, что "Реал" не забьет два гола на "Бернабеу".



"Реал" играет неважно в данный момент. "Арсенал" будет создавать им проблемы, потому что в данный момент "Реал" пропускает слишком много голов".



"Они проиграли "Валенсии" на выходных, они проиграли на "Бернабеу" "Реал Сосьедад" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании, а перед этим, играя против "Леганеса", они уступали 2:1, прежде чем вырвали победу 3:2".



"И хотя они играют неважно, в Лиге Чемпионов они всегда проявляют себя. И это тревожно для "Арсенала".



"Реал" должен был вылететь от "Атлетико" (в 1/8 финала), но они нашли способ пройти дальше. Помню, когд они играли против "Челси" в плей-офф в 2022 году "Челси" чувствовал себя комфортно на "Бернабеу", а затем Лука Модрич выдал один из величайших пасов, что я когда либо видел, вырезав мяч внешней стороной стопы, чтобы спасти их".



"Если "Арсенал" получит преимущество в два гола после первого матча, тогда у них будет шанс".



"Это сложная задача для "Арсенала" — но я не буду судить Микеля Артета по этому. Нужно учитывать, что у них нет центрального нападающего, они потеряли центрального защитника в лице Габриэля".



"Я буду судить Артету в следующем сезоне, когда он получит центрального нападающего. Если они не выиграют лигу после того, как он получит центрального нападающего, тогда, думаю, он будет в большой беде", — сообщил Мерсон Sky Sports.