Анчелотти объяснил, почему Эдегор не раскрылся в "Реале"

Главный тренер испанского "Реала" Карло Анчелотти объяснил, почему капитан "Арсенала" Мартин Эдегор не раскрылся в его клубе.

Именно Анчелотти был тем, кто в 2022 году дал зеленый свет на переход Эдегора из "Реала" в "Арсенал", где Мартин заслужил репутацию одного из лучших игроков в Европе на своей позиции.



Изначально Эдегор прибыл в Мадрид юниором и столкнулся с огромной конкуренцией, поэтому Анчелотти признает, что норвежский полузащитник поступил правильно, когда решил уйти.



"Он был очень молод (в "Реале"). Он пришел в клуб, когда ему было 16, и он обладал большим талантом. Он покинул клуб ради нового опыта, и прямо сейчас он является одним из лучших полузащитников в Европе".



"Когда он пришел, то был очень молод. Для него не нашлось места, чтобы он играл за первую команду, потому что впереди у нас были Роналду, Бензема и Хамсес Родригес".



"Для него не нашлось места, чтобы он показывал свое мастерство, и он решил уйти ради возможности играть. Думаю, это было правильное решение, потому что теперь он вернулся в одном из самых важных клубов в Европе", — цитирует Анчелотти Daily Mirror.