Онана заявил, что фанаты МЮ не заставят его быстрее отдавать мяч

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана заявил, что собственные фанаты клуба не заставят его быстрее разыгрывать мяч.

В минувшее воскресенье, когда "Юнайтед" и "Манчестер Сити" разошлись миром (0:0), Онана несколько раз играл на нервах болельщиков своего клуба, медленно расставаясь с мячом.



Трибуны "Олд Траффорд" реагировали на это соответствующим звуком, однако Онана поясняет, что он тянет время в интересах команды.



"Если честно, это не влияет на меня, потому что я принимаю решение, чтобы помочь команде. Иногда я буду принимать правильное решение, иногда я буду принимать неправильное решение. Когда я чувствую, что моим игрокам нужно отдохнуть, я должен сделать паузу. Когда я чувствую, что нам нужно ускорить игру, я буду делать это".



"Иногда, особенно во втором тайме, когда соперник много контролировал игру и больше владел мячом, я давал своим парням передохнуть".



"Им нужно, чтобы я это делал. Если команде нужно ускорить игру, я буду это делать. Я стараюсь принять лучшее решение для команды", — цитирует Онана ESPN.