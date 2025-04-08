Мерсон раскритиковал "Саутгемптон" за увольнение Юрича

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон раскритиковал "Саутгемптон" за увольнение своего главного тренера Ивана Юрича.

Накануне "Саутгемптон" объявил о расставании с Юричем. Это случилось на следующий день после того, как "святые" оформили вылет из Премьер-Лиги.



Мерсон шокирован таким поворотам и не понимает, на что рассчитывали "святые", когда в декабре подписывали с Юричем контракт до 2026 года.



"Зачем его приглашали? Я думал, весь смысл его приглашения в том, что они смогут подготовиться к следующему сезону".



"Иначе можно было оставить Расселла Мартина, который уже делал это прежде и вывел их в Премьер-Лигу".



"Это безумие. О чем они думали? Бестолковщина. Абсолютная бестолковщина".



"Расселл Мартин вывел их Премьер-Лигу, поэтому он доказал свой класс. Ему по плечу эта работа, и он уже трудился в низших дивизионах".



"Я думал, они избавились от него, чтобы Юрич пришел и подготовил их к следующему сезону. Или они думали, что выиграют 10 матчей и останутся в Премьер-Лиге? Безумие".



"Им не следовало избавляться от Мартина. Он старался играть в футбол. Некоторые вещи нужно было отладить, но у него была команда, которая смогла бы вернуться в Премьер-Лигу".



"У него была пристойная команда. Им не грозила потеря кого-либо. Я не вижу, чтобы команды Премьер-Лиги выстроились в очередь на их игроков".



"Они своего рода оказались посередине, когда их игроки слишком хороши для Чемпионшипа, но недостаточно хороши для Премьер-Лиги".



"Я бы понял, если бы они оставили Юрича, но мне ни за что не понять, почему он уходит сейчас", — сообщил Мерсон Sky Sports.