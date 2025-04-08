Мерсон раскритиковал "Саутгемптон" за увольнение Юрича
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон раскритиковал "Саутгемптон" за увольнение своего главного тренера Ивана Юрича.
Накануне "Саутгемптон" объявил о расставании с Юричем. Это случилось на следующий день после того, как "святые" оформили вылет из Премьер-Лиги.
Мерсон шокирован таким поворотам и не понимает, на что рассчитывали "святые", когда в декабре подписывали с Юричем контракт до 2026 года.
"Зачем его приглашали? Я думал, весь смысл его приглашения в том, что они смогут подготовиться к следующему сезону".
"Иначе можно было оставить Расселла Мартина, который уже делал это прежде и вывел их в Премьер-Лигу".
"Это безумие. О чем они думали? Бестолковщина. Абсолютная бестолковщина".
"Расселл Мартин вывел их Премьер-Лигу, поэтому он доказал свой класс. Ему по плечу эта работа, и он уже трудился в низших дивизионах".
"Я думал, они избавились от него, чтобы Юрич пришел и подготовил их к следующему сезону. Или они думали, что выиграют 10 матчей и останутся в Премьер-Лиге? Безумие".
"Им не следовало избавляться от Мартина. Он старался играть в футбол. Некоторые вещи нужно было отладить, но у него была команда, которая смогла бы вернуться в Премьер-Лигу".
"У него была пристойная команда. Им не грозила потеря кого-либо. Я не вижу, чтобы команды Премьер-Лиги выстроились в очередь на их игроков".
"Они своего рода оказались посередине, когда их игроки слишком хороши для Чемпионшипа, но недостаточно хороши для Премьер-Лиги".
"Я бы понял, если бы они оставили Юрича, но мне ни за что не понять, почему он уходит сейчас", — сообщил Мерсон Sky Sports.
08.04.2025 15:00
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