Сака считает, что отсутствие с травмой пошло ему на пользу

Вингер "Арсенала" Букайо Сака считает, что вынужденное отсутствие из-за травмы пошло ему на пользу.

На прошлой неделе Сака сыграл впервые с декабря, отметив свое возвращение на футбольное поле голом против "Фулхэма".



Отсутствие Сака в 101 день было вызвано потребовавшей операции травмой задней поверхности бедра, однако теперь Букайо чувствует себя отдохнувшим — и не только физически.



"Думаю, это действительно пошло мне на пользу в психологическом плане".



"Разумеется, вначале мне было действительно тяжело узнать о характере своей травмы и о том, что мне предстоит операция, но когда она была проведена и проведена успешно, я просто сосредоточился на том, чтобы вернуться и стать сильнее".



"Последние пять лет я играл матч за матчем, так что это был первый полноценный перерыв для меня. Это действительно пошло мне на пользу. Мне пришлось делать мне много вещей, которые я обычно не делаю".



"Было действительно приятно вернуться, и я чувствую себя свежим психологически", — цитирует Сака BBC.