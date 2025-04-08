МЮ посетит Малайзию и Гонконг после окончания сезона

Сразу после окончания этого сезона "Манчестер Юнайтед" посетит Малайзию и Гонконг, чтобы сыграть два товарищеских матча.

Сезон 2024/25 завершится для "Юнайтед" домашним матчем Премьер-Лиги против "Астон Виллы" 25 мая.



А уже 28 мая подопечные Рубена Аморима выйдут на поле 84-тысячного "Букит-джалил" в Куала-Лумпуре, чтобы сыграть против сборной всех звезд ASEAN (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии).



Затем "Юнайтед" переместится в Гонконг и 30 мая сыграет против местной сборной на 40-тысячном стадионе "Гонконг".



Предыдущий раз "Юнайтед" посещал Куала-Лумпур в 2009 году, а Гонконг — в 2013.



BBC ожидает, что это постсезонное турне позволит "Юнайтед" заработать около 10 миллионов долларов (7.8 млн. фунтов).