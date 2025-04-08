Анонс матча "Арсенал" — "Реал"

Во вторник вечером "Арсенал" проведет первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов, сыграв дома с действующим победителем турнира в лице испанского "Реала".

В минувшую субботу "Арсенал" сыграл вничью 1:1 с "Эвертоном" в Премьер-Лиге, и своим выбором состава на тот матч главный тренер "канониров" Микель Артета ясно продемонстрировал, что Лига Чемпионов является его приоритетом на остаток сезона.



Артета уже не надеется настичь "Ливерпуль", тогда как место в топ-4 от "Арсенала" никуда не денется, поэтому Микель бросает все силы на противостояние с "Реалом".



"На этих стадиях вам нужно, чтобы ваш домашний стадион создал очень, очень особенную атмосферу, этим придав импульс команде. Поэтому давайте сделаем это. Я призываю каждого прийти завтра на матч — не посмотреть, а сыграть его вместе с нами", — обратился к публике "Эмирейтс" Артета.



- Это будет только третья встреча "Арсенала" и "Реала" в еврокубках после 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2005/06, когда "канониры" победили 0:1 на выезде и сыграли без голов дома, пройдя дальше.



- Со старта сезона 2017/18 "Реал" сыграл 22 матча против английских команд в плей-офф Лиги Чемпионов (11 побед, 5 ничьих, 6 поражений) — минимум на 10 больше, чем против представителей какой-либо другой страны. На "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" пришлось 12 из этих 22 поединков.



- В истории Кубка европейских чемпионов / Лиги Чемпионов "Реал" победил 111 различных команд, включая семь из Англии, но "Арсенала" среди них нет (1 ничья, 1 поражение).



- Единственной английской командой, которой удавалось избежать поражений в трех первых матчах против "Реала" в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов, пока является "Ливерпуль".



- В своих восьми последних двухматчевых противостояниях в плей-офф Лиги Чемпионов "Реал" не проигрывал первый матч (5 побед, 3 ничьи).



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Арсенал" является лучшей командой по показателю xG своих соперников — только 0.88. Лишь "Интер" в среднем пропускал меньше (0.2 за матч), нежели "канониры" (0.6).



- Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе забил 10 голов в своих 16 матчах против английских команд в Лиге Чемпионов, включая четыре в двух против "Манчестер Сити" в этом сезоне.



Главной потерей "Арсенала" в преддверии противостояния с "Реалом" стал защитник Габриэль Магальэяс, который в этом сезоне уже не сыграет. Также травмированы Такехиро Томиясу, Риккардо Калафьори, Кай Хаверц и Габриэль Жезус. Юрриен Тимбер и Бен Уайт едва вернулись в строй. Рахим Стерлинг дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. Букайо Сака уже дважды появился на замену после операции на задней поверхности бедра и на сей раз может выйти в старте.



Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

"Арсенал" (Англия) — "Реал" (Испания)

Лондон. Стадион "Эмирейтс". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз