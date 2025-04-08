Анонс матча "Арсенал" — "Реал"
Во вторник вечером "Арсенал" проведет первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов, сыграв дома с действующим победителем турнира в лице испанского "Реала".
В минувшую субботу "Арсенал" сыграл вничью 1:1 с "Эвертоном" в Премьер-Лиге, и своим выбором состава на тот матч главный тренер "канониров" Микель Артета ясно продемонстрировал, что Лига Чемпионов является его приоритетом на остаток сезона.
Артета уже не надеется настичь "Ливерпуль", тогда как место в топ-4 от "Арсенала" никуда не денется, поэтому Микель бросает все силы на противостояние с "Реалом".
"На этих стадиях вам нужно, чтобы ваш домашний стадион создал очень, очень особенную атмосферу, этим придав импульс команде. Поэтому давайте сделаем это. Я призываю каждого прийти завтра на матч — не посмотреть, а сыграть его вместе с нами", — обратился к публике "Эмирейтс" Артета.
- Это будет только третья встреча "Арсенала" и "Реала" в еврокубках после 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2005/06, когда "канониры" победили 0:1 на выезде и сыграли без голов дома, пройдя дальше.
- Со старта сезона 2017/18 "Реал" сыграл 22 матча против английских команд в плей-офф Лиги Чемпионов (11 побед, 5 ничьих, 6 поражений) — минимум на 10 больше, чем против представителей какой-либо другой страны. На "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" пришлось 12 из этих 22 поединков.
- В истории Кубка европейских чемпионов / Лиги Чемпионов "Реал" победил 111 различных команд, включая семь из Англии, но "Арсенала" среди них нет (1 ничья, 1 поражение).
- Единственной английской командой, которой удавалось избежать поражений в трех первых матчах против "Реала" в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов, пока является "Ливерпуль".
- В своих восьми последних двухматчевых противостояниях в плей-офф Лиги Чемпионов "Реал" не проигрывал первый матч (5 побед, 3 ничьи).
- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Арсенал" является лучшей командой по показателю xG своих соперников — только 0.88. Лишь "Интер" в среднем пропускал меньше (0.2 за матч), нежели "канониры" (0.6).
- Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе забил 10 голов в своих 16 матчах против английских команд в Лиге Чемпионов, включая четыре в двух против "Манчестер Сити" в этом сезоне.
Главной потерей "Арсенала" в преддверии противостояния с "Реалом" стал защитник Габриэль Магальэяс, который в этом сезоне уже не сыграет. Также травмированы Такехиро Томиясу, Риккардо Калафьори, Кай Хаверц и Габриэль Жезус. Юрриен Тимбер и Бен Уайт едва вернулись в строй. Рахим Стерлинг дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек. Букайо Сака уже дважды появился на замену после операции на задней поверхности бедра и на сей раз может выйти в старте.
Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
"Арсенал" (Англия) — "Реал" (Испания)
Лондон. Стадион "Эмирейтс". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
08.04.2025 12:00
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Последние комментарии:
реал (
(ответить)
____________________________Куртуа________________________
Вальверде______Асенсио_________Рюдигер_________Алаба
_________________________Камавинга_______________________
____________Модрич__________________Беллингем__________
Родриго ________________________________________Винисиус
_________________________Мбаппе__________________________
Ну что , ссытесь , чмохи???
(ответить)
схуяли на арс такой коэф? оруу
изи мани
зарядил 10 посмотрим че будет
(ответить)
Удачи канонирам, хоть она вряд ли им поможет. Хочется верить в 1:0, но скорее будет 0-1:3-4.
(ответить)
Учёные до сих пор ломают голову, человек ли это.
https://imgur.com/a/5jYlpKq
(ответить)
Рубрика СТИХИ с ФРОНТА
Четыре дня российский экипаж,
Взял КПП, позицию держали
Танк не оставили, никто не убежал,
Характер русский эти парни показали
Четыре дня машину не бросали,
За эти дни бомбёжки и пожар
И наши парни духом не упали,
Всё обошлось и это Божий дар
Четыре дня в аду они прожили
И подвиг совершили пацаны
На три недели по домам их отпустили,
На три недели быть подальше от войны
Четыре дня... какие смелые ребята!
Могли сбежать, уехать, отойти,
Но русских предки бегать не учили,
Тем более скрываться от войны
Четыре дня теперь танкисты не забудут,
Из легендарной сто тридцать шестой
Четыре дня объятые кошмаром,
Чтобы потом отправиться домой
Четыре дня длинною, пожалуй, в вечность,
Четыре дня отчаянной борьбы
Их наградить бы нужно, командиры
Поклон Вам низкий, парни, от страны!
06.04.2025
Роман П.
Основано на реальных событиях...
(ответить)
Важная напоминалка: На территории Польши уже который месяц разгуливает ужасающей наружности зоофил, который находится в незаконной эмиграции и незамедлительно должен быть выдан белорусскому государству сразу же после обнаружения. Неравнодушных просим сообщить в полицию, если увидите человека с тыквой, вместо головы. Вряд ли белорусский зоофил ограничивается одними кошками. Нет никаких гарантий, что его не потянет на собак, свиней(беженцам из украины быть особенно внимательными) и других животных. Фотографии маньяка прилагаются:
https://imgur.com/a/pppzF2x
https://imgur.com/a/wxjFwa3
Давайте спасём беззащитных польских котиков. Не будьте равнодушными.
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Судя по всему, тепломагистраль от Каспия до Сургута держится на одной любви отчима (просто в Сургуте любовь сильнее).
(ответить)
не буду больше читать комментарии к этой новости, чтобы заранее не узнать счёт матча от халамадрид94.
(ответить)
Хоть это и турнир Реала, все равно пожелаю удачи Арсу.
(ответить)
Запретить русский язык в школах нельзя ни на переменах, ни в ходе обучения, так как это нарушает нормы ЕС,
– заявил глава образовательного комитета Верховной Рады
Неужели хохлы начали понимать, что они нацисты?
Да не, бред какой-то
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"Слабо ебете" — Рютте
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Если Орбан в июне заблокирует продление санкций против РФ — закончится не только срок их действия, но ЕС придется передать Путину ?240 млрд замороженных активов — глава МИД Эстонии Цахкна
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https://imgur.com/a/Zr6wL31
Разыскиваются уродцы. Некоторые из них отмораживают свои закопчённые сраки где-то в ебенях под каспием.
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Удачи Арсеналу в борьбе с судейским и отскокерским злом!
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