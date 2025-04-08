Бекхэм готов позвать Де Брюйне играть вместе с Месси

Кевин Де Брюйне Совладелец клуба МЛС "Интер Майами" Дэвид Бекхэм готов предложить полузащитнику "Манчестер Сити" Кевину Де Брюйне возможность поиграть бок о бок с Лионелем Месси.

На прошлой неделе было объявлено, что Де Брюйне покинет "Сити" свободным агентом в конце этого сезона.

Daily Mail может подтвердить, что "Интер Майами" уже изучает возможность приглашения 33-летнего бельгийца. Клуб МЛС также проявляет интерес к Анхелю Ди Марии и подписать обоих не может.

У "Интер Майами" остается только один свободный слот для игрока, который не попадает под потолок зарплат. Остальные заняты Месси, Серхио Бускетсом и Жоржи Альбой. Однако летнее трансферное окно оставляет клубу Бекхэма пространство для маневра.

Как и "Сити", "Интер Майами" примет участие в клубном Чемпионате Мира грядущим летом, поэтому в теории Де Брюйне может поехать на турнир в США уже с новой командой.

Также к Де Брюйне существует интерес из Саудовской Аравии, однако ранее пресса сообщала, что Кевин не горит желанием перевозить свою молодую семью в эту арабскую страну.


Метки Бекхэм, Де Брюйне, Интер Майами, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2025 11:00

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  1. ment 08.04.2025 11:23 # ment
    Бекхэм это тот самый дядька, которым ты был пощегляне в режиме карьеры фифа

    (ответить)

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