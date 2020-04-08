Куртуа: "Испытываю большое уважение к "Арсеналу"

Голкипер испанского "Реала" Тибо Куртуа заявил, что испытывает большое уважение к "Арсеналу".

Во вторник вечером "Реал" сыграет на "Эмирейтс" против "Арсенала" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Куртуа осведомлен о том, как выступает "Арсенал", и верит, что рано или поздно команда Микеля Артеты завоюет трофей.



"Я обладаю большим уважением к "Арсеналу", и у меня есть много друзей, которые болеют за "Арсенал". Я знаю, что их дела идут замечательно, и они были близки к победе в Премьер-Лиге".



"Они играют хорошо, у них молодая команда, но с приятной долей опытных игроков. Они хорошо обороняются, высоко прессингуют, умеют глубоко защищаться и быстро контратаковать, у них есть игроки, которые могут легко забить".



"Мы знаем, что это команда, которую сложно взломать и которая может забить, поэтому я испытываю большое уважение к ним".



"Мы анализировали их и надеемся навредить им. Но они замечательно выступают, и это лишь вопрос времени, прежде чем они завоюют очередной трофей. Но, надеюсь, это будет не Лига Чемпионов в этом году", — цитирует Куртуа Sky Sports.