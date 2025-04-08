Гиттенс хочет уйти из "Боруссии"

Вингер Джейми Гиттенс хочет покинуть дортмундскую "Боруссию" грядущим летом и может вернуться на родину в Англию.

Проведя два года в академии "Манчестер Сити", в 2020 году Гиттенс отправился в Дортмунд, где дорос до игрока первой команды.



В этом сезоне 20-летний вингер провел 28 матчей в Бундеслиге и 12 в Лиге Чемпионов, однако его игра во второй половине кампании несколько потускнела.



Как сообщает Sky Sport Germany, теперь Гиттенс решил двигаться дальше. Джейми уже уведомил "Боруссию" о своем желании уйти летом.



Гиттенс находит привлекательной возможность продолжить карьеру в одном из клубов Премьер-Лиги. Еще в январе одним из претендентов на юниора назывался "Челси".



В то же время Гиттенс может остаться в Германии, потому что интерес к Джейми проявляет и "Бавария".



В данный момент "Боруссия" занимает восьмое место в Бундеслиге, рискуя не попасть не только в Лигу Чемпионов, но и в еврокубки вообще, что может повлиять на цену, которую клуб из Дортмунда запросит за Гиттенса.