Гвардиола: "Нунеш недостаточно умен для полузащитника"

Матеуш Нунеш Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что Матеушу Нунешу не хватает футбольного интеллекта, чтобы играть полузащитника.

В августе 2023 "Сити" приобрел Нунеша у "Вулверхэмптона" за 53 миллиона фунтов, чтобы заменить в полузащите Илкая Гюндогана.

Нунеш так толком себя и не проявил в центре поля, однако уход из "Сити" в январе Кайла Уолкера дал Матеушу возможность играть правого защитника.

Именно на этой позиции 26-летний португалец расположился против "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье, и Гвардиола остался весьма доволен подопечным.

"Он может стать хорошим правым защитником благодаря своим физическим данным. Думаю, он не того рода игрок, чтобы играть в полузащите, потому что он недостаточно умен и хладнокровен для этого, но он обладает невероятными навыками и многому учится".

"Большая ошибка со стороны крайних защитников — это проспать передачу к дальней штанге, где они находятся".

"Но он действительно хорошо оборонялся при двух-трех передачах с фланга, когда Бруну (Фернандеш) искал на дальней штанге Доргу".

"Он обладает вниманием и физическими данными, поэтому он может играть на этой позиции и приносить нам большую пользу", — цитирует Гвардиолу ESPN.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Нунеш

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2025 07:00

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