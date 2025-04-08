Гвардиола: "Нунеш недостаточно умен для полузащитника"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что Матеушу Нунешу не хватает футбольного интеллекта, чтобы играть полузащитника.

В августе 2023 "Сити" приобрел Нунеша у "Вулверхэмптона" за 53 миллиона фунтов, чтобы заменить в полузащите Илкая Гюндогана.



Нунеш так толком себя и не проявил в центре поля, однако уход из "Сити" в январе Кайла Уолкера дал Матеушу возможность играть правого защитника.



Именно на этой позиции 26-летний португалец расположился против "Манчестер Юнайтед" в минувшее воскресенье, и Гвардиола остался весьма доволен подопечным.



"Он может стать хорошим правым защитником благодаря своим физическим данным. Думаю, он не того рода игрок, чтобы играть в полузащите, потому что он недостаточно умен и хладнокровен для этого, но он обладает невероятными навыками и многому учится".



"Большая ошибка со стороны крайних защитников — это проспать передачу к дальней штанге, где они находятся".



"Но он действительно хорошо оборонялся при двух-трех передачах с фланга, когда Бруну (Фернандеш) искал на дальней штанге Доргу".



"Он обладает вниманием и физическими данными, поэтому он может играть на этой позиции и приносить нам большую пользу", — цитирует Гвардиолу ESPN.