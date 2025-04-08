Лучшие голы Премьер-Лиги в марте (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в марте 2025 года.
08.04.2025 06:00
Просмотров: 325
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в марте 2025 года.
08.04.2025 06:00
Просмотров: 325
Поиск:
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Гол наркота в ворота хачидло был лучшим.
(ответить)
Трагические события, уносящие жизни десятков и сотен защитников Отечества, не должны быть забыты. Более того, трагические даты должны быть увековечены, как была увековечена дата 7 апреля — день гибели экипажа советской атомной подводной лодки Северного флота «Комсомолец» — как День памяти погибших подводников.
Трагедия произошла 7 апреля 1989 года в Норвежском море, когда самая глубоководная в мире боевая атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» возвращалась с боевой службы. На «Комсомольце» возник пожар, приведший к потери плавучести и погружению на дно уникальной субмарины. Из 69 человек экипажа безвозвратно ушли 42 человека.
Не менее трагичным событием в истории современного российского Военно-морского флота стала гибель атомной подводной лодки «Курск».
Еще одной тяжелой утратой стала гибель 14 моряков-подводников во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля 2019 года. Среди погибших – семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. Они ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания.
Ежегодно 7 апреля, по традиции, в память о погибших моряках-подводниках, самоотверженно выполнявших свой долг перед Родиной, на кораблях и судах всего ВМФ России проходит минута молчания. А в 17 часов 08 минут, признанных официальным временем гибели АПЛ «Комсомолец», все корабли Северного флота приспускают Андреевский флаг, и на всех соединениях атомных подводных лодок в течение минуты подаются сигналы тифоном.
Вечная память Героям!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий