Лучшие голы Премьер-Лиги в марте (ВИДЕО)

Лучшие голы в марте Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в марте 2025 года.


Метки видео, лучшие голы, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2025 06:00

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  1. van-dijk 08.04.2025 06:22 # van-dijk
    Гол наркота в ворота хачидло был лучшим.

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  2. imf-tua 08.04.2025 06:16 # imf-tua
    Трагические события, уносящие жизни десятков и сотен защитников Отечества, не должны быть забыты. Более того, трагические даты должны быть увековечены, как была увековечена дата 7 апреля — день гибели экипажа советской атомной подводной лодки Северного флота «Комсомолец» — как День памяти погибших подводников.

    Трагедия произошла 7 апреля 1989 года в Норвежском море, когда самая глубоководная в мире боевая атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец» возвращалась с боевой службы. На «Комсомольце» возник пожар, приведший к потери плавучести и погружению на дно уникальной субмарины. Из 69 человек экипажа безвозвратно ушли 42 человека.
    Не менее трагичным событием в истории современного российского Военно-морского флота стала гибель атомной подводной лодки «Курск».

    Еще одной тяжелой утратой стала гибель 14 моряков-подводников во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля 2019 года. Среди погибших – семь капитанов первого ранга, двое из которых Герои России. Подводники проводили исследования по изучению гидросферы. Они ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания.

    Ежегодно 7 апреля, по традиции, в память о погибших моряках-подводниках, самоотверженно выполнявших свой долг перед Родиной, на кораблях и судах всего ВМФ России проходит минута молчания. А в 17 часов 08 минут, признанных официальным временем гибели АПЛ «Комсомолец», все корабли Северного флота приспускают Андреевский флаг, и на всех соединениях атомных подводных лодок в течение минуты подаются сигналы тифоном.

    Вечная память Героям!

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