"Ньюкасл" разгромил "Лестер" и догнал "Челси"

"Ньюкасл" разгромил на выезде "Лестер" со счетом 0:3 и сравнялся по очкам с занимающим четвертое место в Премьер-Лиге "Челси".

"Лестер" совершенно провалил начало матча, пропустив уже на второй минуте. Это Джейкоб Мерфи на дальней штанге замкнул прострел Тино Ливраменто — 0:1.



На 11-й минуте Фабиан Шер совершил перехват и со своей половины поля попытался забросить мяч за шиворот голкиперу. Снаряд попал в перекладину и отскочил к Мерфи, которому не составило труда поразить ворота — 0:2.



На 34-й минуте "Ньюкасл" сделал счет крупным. Харви Барнс сыграл на добивании после отраженного голкипером удара Жоэлинтона — 0:3.



В результате второй тайм матча на "Кинг Пауэр" стал формальностью. "Сороки" позволили себе расслабиться, а "лисы" даже на гол престижа не наиграли, приблизившись к вылету из Премьер-Лиги.



"Лестер" — "Ньюкасл". Отчет о матча