Слушания по делу о "горчичниках" Пакеты отложены до лета

Независимая комиссия отложила до лета слушания по делу о подозрительных желтых карточках полузащитника "Вест Хэма" Лукаса Пакеты.

Напомним, FA обвиняет Пакету в том, что Лукас умышленно получил четыре "горчичника" с целью обогащения в букмекерских конторах.



Ассоциация настаивает на пожизненной дисквалификации Пакеты, однако 27-летний игрок сборной Бразилии категорически отрицает свою вину.



В прошлую пятницу истекли отведенные три недели на слушания по делу Пакеты, однако этого времени независимой комиссии не хватило, чтобы завершить процесс.



Точная дата возобновления слушаний пока не определена, но раньше июня, как сообщает The Guardian, они никак не завершатся.



Если Пакета вдруг будет признан виновным, то могут потребоваться отдельные слушания для определения наказания, и в "Вест Хэме" крайне расстроены, что этот процесс затягивается, рискуя нарушить подготовку команды Грэма Поттера к новому сезону.