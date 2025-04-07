Делап — цель номер один "Юнайтед" на лето

"Манчестер Юнайтед" определил нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа своей целью номер один на летнее трансферное окно.

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим жаждет обзавестись забивным нападающим, отчаявшись дождаться голов от Расмуса Хейлунда и Джошуа Зиркзее в этом сезоне.



По информации ESPN, в своем шорт-листе желанных нападающих "Юнайтед" ставит Делапа выше, чем Виктора Дьекереша, Беньямина Шешко или Виктора Осимхена.



Делап забил 12 голов в 30 матчах Премьер-Лиги за "Ипсвич", который купил его у "Манчестер Сити" за 20 миллионов фунтов прошлым летом.



В случае вылета "Ипсвича" из Премьер-Лиги — а это выглядит вопросом времени, — 22-летний англичанин будет доступен для трансфера по фиксированной цене в 40 млн. фунтов.



"Сити" принадлежит опция обратного выкупа Делапа за те же 40 млн. фунтов, но "горожане" едва ли будут ей пользоваться после того, как в январе заключили с Эрлингом Холандом новый контракт на девять с половиной лет.



В борьбе за Делапа "Юнайтед" может столкнуться с конкуренцией других клубов, включая "Ливерпуль" и "Челси".