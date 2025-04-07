Делап — цель номер один "Юнайтед" на лето
"Манчестер Юнайтед" определил нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа своей целью номер один на летнее трансферное окно.
Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим жаждет обзавестись забивным нападающим, отчаявшись дождаться голов от Расмуса Хейлунда и Джошуа Зиркзее в этом сезоне.
По информации ESPN, в своем шорт-листе желанных нападающих "Юнайтед" ставит Делапа выше, чем Виктора Дьекереша, Беньямина Шешко или Виктора Осимхена.
Делап забил 12 голов в 30 матчах Премьер-Лиги за "Ипсвич", который купил его у "Манчестер Сити" за 20 миллионов фунтов прошлым летом.
В случае вылета "Ипсвича" из Премьер-Лиги — а это выглядит вопросом времени, — 22-летний англичанин будет доступен для трансфера по фиксированной цене в 40 млн. фунтов.
"Сити" принадлежит опция обратного выкупа Делапа за те же 40 млн. фунтов, но "горожане" едва ли будут ей пользоваться после того, как в январе заключили с Эрлингом Холандом новый контракт на девять с половиной лет.
В борьбе за Делапа "Юнайтед" может столкнуться с конкуренцией других клубов, включая "Ливерпуль" и "Челси".
07.04.2025 22:00
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Последние комментарии:
Саблезубый уродец не пробегал?
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34-я минута, 0:3, осталось 4)
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Бабка думает еси чеуси займет 7 место а не 5, то не будет клычить подзалупл в следующем сезоне ахахахв ))))
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Халва мадрид, учись у квадратного, как ставки делать надо. Пишешь на фапле про победу одних, ставишь на других. Затем, когда те, про кого писал, проёбывают, лепишь отмазку, что собирал. Беспроигрышный варик)))
8.04.2023 17:11 #
narcot
соснули скаму, сито, отскочили с 0пулем. но всё равно гегешки заберут апл) скринь
Источник: http://fapl.ru/posts/100056/?c=1
FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
"Сити" выиграл Премьер-Лигу четвертый раз подряд
Источник: http://fapl.ru/posts/107707/
18.05.2024 15:39 #
narcot
мне кажется, если б я реально в это верил, то не ставил бы на Сити))
Источник: http://fapl.ru/posts/107682/?c=1
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16.06.2024 19:19 #
narcot
скам в команде к победе!
Источник: http://fapl.ru/posts/108232/?c=1
Словения 1:1 Дания
17.06.2024 17:12 #
narcot
пидраля, ты опять на прикорм попалась
https://ibb.co/stgPDR5
Источник: http://fapl.ru/posts/108257/?c=1
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Лестер - Ньюкасл, 10 минут, 0:2. Сорокам забить ещё пять и они в 4-ке)
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чё за черт?
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