Полиция задержала фаната, ударившего Грилиша

Джек Грилиш Полиция задержала молодого человека, который ударил вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша после окончания матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" накануне.

Напомним, безголевое дерби Манчестера на "Олд Траффорд" было омрачено оскорбительными кричалками фанатов "Юнайтед" в адрес полузащитника "Сити" Фила Фодена и его мамы.

Но если Фоден пострадал только морально, то его партнер по команде Грилиш — физически, утверждает Daily Mail.

Грилиш, вышедший на замену вместо Илкая Гюндогана на 74-й минуте, был атакован фанатом, когда направлялся в подтрибунный тоннель после финального свистка.

Фанат успел ударить Грилиша по лицу, прежде чем был задержан и передан полиции.

Задержанным оказался 20-летний Алфи Холт из Дройлсдена в пригороде Манчестера. Молодому человеку уже предъявили обвинения и 14 июля ждут в магистратском суде Манчестера.


Метки Грилиш, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2025 21:00

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  1. ilovemanutd 07.04.2025 21:07 # ilovemanutd
    На поле была такая дружеская атмосфера, все обнимались после матча, общались как друзья, а фанаты что-то совсем разошлись.

    (ответить)

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