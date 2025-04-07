Полиция задержала фаната, ударившего Грилиша

Полиция задержала молодого человека, который ударил вингера "Манчестер Сити" Джека Грилиша после окончания матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" накануне.

Напомним, безголевое дерби Манчестера на "Олд Траффорд" было омрачено оскорбительными кричалками фанатов "Юнайтед" в адрес полузащитника "Сити" Фила Фодена и его мамы.



Но если Фоден пострадал только морально, то его партнер по команде Грилиш — физически, утверждает Daily Mail.



Грилиш, вышедший на замену вместо Илкая Гюндогана на 74-й минуте, был атакован фанатом, когда направлялся в подтрибунный тоннель после финального свистка.



Фанат успел ударить Грилиша по лицу, прежде чем был задержан и передан полиции.



Задержанным оказался 20-летний Алфи Холт из Дройлсдена в пригороде Манчестера. Молодому человеку уже предъявили обвинения и 14 июля ждут в магистратском суде Манчестера.