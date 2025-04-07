Слот не переживает насчет формы Ван Дейка

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что не переживает насчет игры своего капитана Виргила Ван Дейка в последних матчах.

Ван Дейк на высочайшем уровне провел этот сезон, однако в последнее время 33-летний голландец несколько отступил от своих стандартов.



Ван Дейк пережил ряд неприятных моментов против нападающего "Эвертона" Бету в прошлую среду, а накануне не смог удержать Родриго Муниса, когда тот забивал победный для "Фулхэма" гол. Но Слот не видит в этом проблемы.



"В основном я отдаю должное соперникам. Если вы посмотрите на Бету, то Виргил был не первым защитником, которому оказалось сложно играть против него, потому что Бету идет на каждый мяч и толкает тебя прямо перед тем, как ты достигаешь мяча".



"Тот, кто играл против него сегодня, тоже заслуживает большой похвалы".



"Я по-прежнему вижу много вещей, которые Виргил делает действительно хорошо. Если ты проводишь 50-60 матчей за сезон, то даже у Виргила бывает один-два момента, когда он мог сыграть лучше. Я не переживаю насчет Виргила", — цитирует Слота Sky Sports.