"Юнайтед" заинтересован в покупке Куньи
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи.
Наличие пункта о выкупе было одним из главных условий, на которых Кунья согласился заключить с "Вулверхэмптоном" новый контракт в январе.
Таким образом, грядущим летом Кунья, забивший 15 голов за "волков" в этом сезоне с учетом всех соревнований, может быть выкуплен за фиксированную сумму в 62.5 млн. фунтов.
По информации talkSPORT, в ближайшее время агент 25-летнего бразильца прилетит в Англию, чтобы побеседовать с заинтересованными в его клиенте клубами.
"Юнайтед" уже инициировал контракт с лагерем Куньи и, как ожидается, будет среди претендентов на Матеуса, который также интересен "Арсеналу" и "Ноттингем Форест".
07.04.2025 19:00
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