"Юнайтед" заинтересован в покупке Куньи

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи.

Наличие пункта о выкупе было одним из главных условий, на которых Кунья согласился заключить с "Вулверхэмптоном" новый контракт в январе.



Таким образом, грядущим летом Кунья, забивший 15 голов за "волков" в этом сезоне с учетом всех соревнований, может быть выкуплен за фиксированную сумму в 62.5 млн. фунтов.



По информации talkSPORT, в ближайшее время агент 25-летнего бразильца прилетит в Англию, чтобы побеседовать с заинтересованными в его клиенте клубами.



"Юнайтед" уже инициировал контракт с лагерем Куньи и, как ожидается, будет среди претендентов на Матеуса, который также интересен "Арсеналу" и "Ноттингем Форест".