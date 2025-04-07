Сака не спешит с новым контрактом
Вингер "Арсенала" Букайо Сака заявил, что не видит необходимости спешить с подписанием нового контракта.
После окончания этого сезона у Сака останется два года по действующему контракту, и "Арсенал" рассматривает продление сотрудничества с Букайо одним из своих приоритетов на ближайшее будущее.
И хотя сам Сака не спешит садиться за стол переговоров, 23-летний англичанин уверяет, что фанатам "Арсенала" переживать не о чем.
"Я хочу побеждать, и я хочу побеждать, нося эту эмблему, поэтому, думаю, все довольно ясно".
"Фанаты знают, как сильно я их люблю, и когда я вышел на замену во вторник (против "Фулхэма"), вы видели, что эта любовь взаимна".
"У нас действительно хорошие отношения, и я действительно счастлив быть здесь. Я сосредоточен на том, чтобы побеждать здесь".
"Вам нужно оказаться на стадионе, чтобы по-настоящему почувствовать и понять шум и энергию, которые они обеспечили для меня. Я хочу быть здесь, и на этом мой фокус сейчас".
"Я не думаю, что кто-либо спешит. По моему контракту остается еще два года, так что это довольно расслабленная ситуация".
"Каждый знает мои мысли, и вам я их тоже раскрыл, поэтому я не думаю, что нужна какая-либо спешка", — цитирует Сака Sky Sports.
07.04.2025 18:00
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Да , верно . Торопиться не стоит, ведь ещё матчи с Реалом на носу , где можно проявить себя)
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