Ван Дейк сообщил о прогрессе в переговорах о новом контракте

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк сообщил, что в его переговорах с клубом о новом контракте наметился прогресс.

Как и Трент Александер-Арнольд с Мохамедом Салахом, Ван Дейк приближается к концу своего действующего контракта. Все трое перечисленных игроков уже могут свободно общаться с зарубежными клубами.



Однако для Ван Дейка приоритетом является продление сотрудничества с "Ливерпулем", и после поражения 3:2 от "Фулхэма" накануне 33-летний голландец поделился хорошими новостями насчет своего будущего.



"Да, прогресс есть. Что это означает? Я не знаю, мы посмотрим".



"Слушайте, идут внутренние переговоры, и мы посмотрим. Я люблю клуб, я люблю фанатов, и они поддерживали нас здесь (против "Фулхэма"). Мы хотели вознаградить их, но я прошу их быть здесь снова в воскресенье (против "Вест Хэма") и создать удивительную атмосферу на стадионе для нас, как и всегда", — цитирует Ван Дейка The Guardian.