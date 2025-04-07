Ван Дейк сообщил о прогрессе в переговорах о новом контракте
Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк сообщил, что в его переговорах с клубом о новом контракте наметился прогресс.
Как и Трент Александер-Арнольд с Мохамедом Салахом, Ван Дейк приближается к концу своего действующего контракта. Все трое перечисленных игроков уже могут свободно общаться с зарубежными клубами.
Однако для Ван Дейка приоритетом является продление сотрудничества с "Ливерпулем", и после поражения 3:2 от "Фулхэма" накануне 33-летний голландец поделился хорошими новостями насчет своего будущего.
"Да, прогресс есть. Что это означает? Я не знаю, мы посмотрим".
"Слушайте, идут внутренние переговоры, и мы посмотрим. Я люблю клуб, я люблю фанатов, и они поддерживали нас здесь (против "Фулхэма"). Мы хотели вознаградить их, но я прошу их быть здесь снова в воскресенье (против "Вест Хэма") и создать удивительную атмосферу на стадионе для нас, как и всегда", — цитирует Ван Дейка The Guardian.
07.04.2025 17:00
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