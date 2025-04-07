Юрич покинул "Саутгемптон" после 107 дней в клубе

"Саутгемптон" объявил о расставании со своим главным тренером Иваном Юричем после того, как клуб оформил вылет из Премьер-Лиги.

Накануне "Саутгемптон" проиграл в гостях у "Тоттенхэма" со счетом 3:1, лишившись даже математических шансов продлить свое пребывание в Премьер-Лиге.



И уже на следующий день "Саутгемптон" указал на дверь Юричу, который был назначен в декабре, сменив на тренерском мостике Расселла Мартина.



Юрич, чей контракт истекал в конце следующего сезона, выиграл только два из своих 16 матчей, включая единственную победу — 1:2 над "Ипсвичем" — в Премьер-Лиге.



49-летний хорват продержался на "Сент-Мэри" только 107 дней, и это девятый самый короткий период среди тренеров в истории Премьер-Лиги.



Руководить "Саутгемптоном" в остатке сезона будет Саймон Раск, входивший в штаб Юрича, а прежде тренировавший команду "Саутгемптона" U-21. Его ассистентом станет полузащитник "святых" Адам Лаллана.