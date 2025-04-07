Кин не видит МЮ в топ-6 в следующем сезоне
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин не представляет, что "красные дьяволы" попадут в топ-6 Премьер-Лиги в следующем сезоне.
Дерби против "Манчестер Сити" в воскресенье (0:0) стало вторым подряд матчем Премьер-Лиги, в котором "Юнайтед" не удалось забить.
Кин возмущен, тем, что "Юнайтед" не демонстрирует рвения забивать голы и выигрывать матчи, и опасается, что "дьяволы" провалят и следующий сезон, если не исправят это.
"Я бы хотел ошибиться насчет того, что "Юнайтед" не попадет в топ-5 или топ-6 в следующем сезоне. Я бы взял свои слова назад, но я не представляю этого".
"Я видел несколько их последних матчей. Я видел предыдущий против против "Форест", когда я опрокидывал свои чашки с чаем. Они были аккуратными и опрятными — но совершенно не было похоже, что они забьют. Сегодня снова без голов".
"Когда играешь за большой клуб и получаешь большие контракты, на тебе лежит ответственность выигрывать футбольные матчи. Ведь ради этого мы здесь, не так ли?"
"Мы хвалили "Ливерпуль" в последние месяцы. Почему? Потому что они были эффективны и выигрывали футбольные матчи. Люди говорят: "Нам это надоело, но есть хорошие признаки". Признаки чего?" — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
07.04.2025 15:00
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МЮ напоминает мне Ливер 2000х. Есть былое величие, амбиции, но на этом все... Астон Вилла и Ньюкасл будут биться за места в топ 4...
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Они и в этом не попадут
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