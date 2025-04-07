"Эвертон" потратил на новый стадион уже 802 млн. фунтов

"Эвертон" потратил на строительство своего нового стадиона уже 802 миллиона фунтов, и эта сумма продолжает увеличиваться.

После окончания этого сезона "Эвертон" покидает "Гудисон Парк", который является домом для мерсисайдского клуба с момента основания в 1892 году.



Со следующего сезона "Эвертон" будет выступать на 53-тысячном стадионе, строительство которого в портовом районе Брэмли-Мур Док находится в завершающей фазе.



Изначально при проектировании нового стадиона "Эвертон" планировал уложиться в 500 млн. фунтов, однако свежий финансовый отчет "ирисок" показывает, что к 30 июня 2024 клуб потратил уже 802,121,353 фунтов.



Таким образом, "Эвертон" превысил изначально отведенный бюджет более чем на 60 процентов, и это еще не окончательная сумма, отмечает The Sun.