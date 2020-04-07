Каррагер считает Де Брюйне вторым лучшим иностранным игроком в истории Премьер-Лиги

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что считает полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне вторым лучшим иностранным игроком в истории Премьер-Лиги.

На прошлой неделе было объявлено, что Де Брюйне покинет "Сити" в конце этого сезона, своего 10-го на "Этихад".



Анализируя достижения Де Брюйне, Каррагер — к удивлению многих — поставил 33-летнего бельгийца выше звезды "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.



"На мой взгляд, Де Брюйне был лучшим игроком в Премьер-Лиге последние четыре или пять лет. После Тьерри Анри он — лучший иностранный игрок, которого мы когда-либо видели в Премьер-Лиге".



"Я бы пошел дальше и сказал, что включил бы его в символическую сборную Премьер-Лиги всех времен. Он — один из величайших игроков, которых мы когда-либо видели на наших берегах, в нашей лиге".



"Когда "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" шли ноздря в ноздрю на протяжении, как это ощущалось, пяти сезонов, он делал разницу. "Ливерпуль" не уступал "Сити" в каждой остальной зоне, но не на этой позиции атакующего полузащитника".



"Когда "Манчестер Сити" оказывался в очке или двух впереди, я всегда чувствовал, что это из-за Де Брюйне", — цитирует Каррагера talkSPORT.