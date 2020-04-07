Каррагер считает Де Брюйне вторым лучшим иностранным игроком в истории Премьер-Лиги

Кевин Де Брюйне Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что считает полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне вторым лучшим иностранным игроком в истории Премьер-Лиги.

На прошлой неделе было объявлено, что Де Брюйне покинет "Сити" в конце этого сезона, своего 10-го на "Этихад".

Анализируя достижения Де Брюйне, Каррагер — к удивлению многих — поставил 33-летнего бельгийца выше звезды "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

"На мой взгляд, Де Брюйне был лучшим игроком в Премьер-Лиге последние четыре или пять лет. После Тьерри Анри он — лучший иностранный игрок, которого мы когда-либо видели в Премьер-Лиге".

"Я бы пошел дальше и сказал, что включил бы его в символическую сборную Премьер-Лиги всех времен. Он — один из величайших игроков, которых мы когда-либо видели на наших берегах, в нашей лиге".

"Когда "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" шли ноздря в ноздрю на протяжении, как это ощущалось, пяти сезонов, он делал разницу. "Ливерпуль" не уступал "Сити" в каждой остальной зоне, но не на этой позиции атакующего полузащитника".

"Когда "Манчестер Сити" оказывался в очке или двух впереди, я всегда чувствовал, что это из-за Де Брюйне", — цитирует Каррагера talkSPORT.


Метки Де Брюйне, Каррагер, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2025 13:00

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  1. superglor 07.04.2025 14:14 # superglor
    Е6анько на скаузере. Какой Анри если он вместе с Сосолахом вошел в рейтинг игроков, проваливающих финалы?

    1. Роналду
    2. Агуэро
    3. Все остальные

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  2. captain-tarry 07.04.2025 13:54 # captain-tarry
    КриРо и Суарес не включены патамушта сезонов не хватает&#129300; Ну если брать игру+трофеи, канешна КБД лучший

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  3. apl-nash 07.04.2025 13:14 # apl-nash
    Разница была в решающих голах Гюндогана и Кавани, а не в де Брёйне

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  4. sausage 07.04.2025 13:07 # sausage
    Как же Пеп заебал со своим лицемерием, лестью и лизанием жоп всем и вся, своим игрокам, которые ему уже не нужны, заведомо слабым соперникам и тд. Это уже становится не смешно а противно.

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  5. arsenverim 07.04.2025 13:05 # arsenverim
    Видимо Бергкампа забыл он)

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  6. quavo 07.04.2025 13:03 # quavo
    Карагер и невил топ два самых тупых эксперта

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  7. ivan-tns 07.04.2025 13:02 # ivan-tns
    Уже нет

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