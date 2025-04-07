Лучшие моменты воскресных матчей 31-го тура Премьер-Лиги (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 31-го тура Премьер-Лиги за воскресенье.
"Фулхэм" — "Ливерпуль" — 3:2 (3:1)
Голы: Сессеньон 23, Ивоби 32, Мунис 37 — Макаллистер 14, Диас 72
Длительность ролика: 11:00
"Тоттенхэм" — "Саутгемптон" — 3:1 (2:0)
Голы: Джонсон 13, 42, Тель 90 (пен) — Фернандеш 90
Длительность ролика: 07:40
"Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити" — 0:0 (0:0)
Длительность ролика: 09:18
"Брентфорд" — "Челси" — 0:0 (0:0)
Длительность ролика: 07:25
07.04.2025 12:00
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