Кепа ожидает переговоров по своему будущему в ближайшие недели

Голкипер "Борнмута" Кепа Аррисабалага сообщил, что переговоры о его будущем состоятся в ближайшие недели.

Кепа великолепно освоился в "Борнмуте", куда его отправил "Челси" на этот сезон в аренду. 30-летний испанец обрел регулярную игровую практику и помогает команде Андони Ираолы сражаться за попадание в еврокубки.



По слухам, "Борнмут" вполне доволен Кепой и готов его выкупить, однако все переговоры еще впереди.



"Разумеется, я лишь могу сказать, что я действительно счастлив и наслаждаюсь своей игрой здесь. Думаю, я показываю, что чувствую себя хорошо на поле".



"Сейчас не время говорить о будущем. Мы примем решение, мы находимся на связи со всеми, и сейчас у меня есть контракт с "Челси". Нам предстоят кое-какие переговоры, они произойдут в ближайшие недели, и затем мы решим", — цитирует Кепу Daily Mirror.