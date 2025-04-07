Невилл: "Эланга, Рэшфорд и Уэлбек лучше, чем имеющиеся у МЮ нападающие"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что Энтони Эланга, Маркус Рэшфорд и Данни Уэлбек лучше, чем имеющиеся сейчас у "красных дьяволов" нападающие.

В двух последних матчах Премьер-Лиги — против "Манчестер Сити" и "Ноттингем Форест" — "Юнайтед" не забил ни одного гола, показав крайне беззубую игру впереди.



Это дало Невиллу повод сравнить текущее нападение "Юнайтед" с теми игроками, которых клуб счел недостаточно хорошими.



"Никому из тренеров "Манчестер Юнайтед" после сэра Алекса Фергюсона, за исключением Луи Ван Галя, не удавалось доминировать в матчах через владение мячом. Это настоящая проблема".



"Имеющиеся впереди игроки просто не соответствуют уровню, необходимому в этом клубе. Это звучит действительно жестко, но это правда".



"Им нужно быть умными при комплектации состава. Это значит приглашать игроков по хорошим ценам, приглашать недооцененных игроков. Это то, что пытаются делать все команды в этой лиге!"



"Вы могли бы выпустить четырех игроков, которых уже нет в "Манчестер Юнайтед": Энтони Элангу, Маркуса Рэшфорда, Данни Уэлбека и Скотта Мактоминея позади них. И они были бы гораздо лучше, нежели имеющаяся четверка игроков впереди".



"Юнайтед" отпустил этих игроков. Я не говорю, что они являются решением прямо сейчас. Но клуб заменил их на игроков, которые не соответствуют уровню", — сообщил Невилл Sky Sports.