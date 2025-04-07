Франк: "Клубный Чемпионат Мира — это нелепо"
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк раскритиковал клубный Чемпионат Мира.
Грядущим летом в США состоится первый розыгрыш клубного Чемпионата Мира по новому формату, и "Челси", с которым "Брентфорд" сыграл без голов в Премьер-Лиге в воскресенье, станет одним из его участников.
Франк признает, что футбольный календарь перегружен, и новый продукт ФИФА считает никому не нужным турниром.
"Плотный календарь? Это происходит постоянно. Однажды у меня был сезон, когда мы имели меньше всех отдыха, играя матчи Кубка Лиги и затем играя против команд сильнее в лиге. Не думаю, что это было справедливо, и то был единственный раз, когда я высказывался об этом. Но если между матчами есть хотя бы два-три дня, это никогда не проблема".
"Это более широкая тема, учитывая количество матчей на протяжении года, но это не для нас, а больше для команд из еврокубков. Теперь будет еще и клубный Чемпионат Мира, что, по моему мнению, нелепо. Это уже чересчур".
"Это просто очередной турнир. Кто его хотел? Никто".
"Буду ли я его смотреть? Нет, ни за что. Я буду наслаждаться своими летними каникулами", — цитирует Франка BBC.
07.04.2025 09:00
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Последние комментарии:
хз... зато мы наконец узнаем кто сильнее челси или эсперанс.
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Хоть кто то начал говорить разумные вещи.
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зависливые подзалюпали уже на месте, ведь их картонку середняк не подпустили к илите
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Согласен полностью,тут интерес в деньгах,и ни в чем более
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Адекватный дядька
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