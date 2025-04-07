Франк: "Клубный Чемпионат Мира — это нелепо"

Томас Франк Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк раскритиковал клубный Чемпионат Мира.

Грядущим летом в США состоится первый розыгрыш клубного Чемпионата Мира по новому формату, и "Челси", с которым "Брентфорд" сыграл без голов в Премьер-Лиге в воскресенье, станет одним из его участников.

Франк признает, что футбольный календарь перегружен, и новый продукт ФИФА считает никому не нужным турниром.

"Плотный календарь? Это происходит постоянно. Однажды у меня был сезон, когда мы имели меньше всех отдыха, играя матчи Кубка Лиги и затем играя против команд сильнее в лиге. Не думаю, что это было справедливо, и то был единственный раз, когда я высказывался об этом. Но если между матчами есть хотя бы два-три дня, это никогда не проблема".

"Это более широкая тема, учитывая количество матчей на протяжении года, но это не для нас, а больше для команд из еврокубков. Теперь будет еще и клубный Чемпионат Мира, что, по моему мнению, нелепо. Это уже чересчур".

"Это просто очередной турнир. Кто его хотел? Никто".

"Буду ли я его смотреть? Нет, ни за что. Я буду наслаждаться своими летними каникулами", — цитирует Франка BBC.


Метки Брентфор, клубный Чемпионат Мира, Франк

Автор mihajlo   

Дата 07.04.2025 09:00

Количество просмотров Просмотров: 747

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ferguson-rip 07.04.2025 09:55 # ferguson-rip
    хз... зато мы наконец узнаем кто сильнее челси или эсперанс.

    (ответить)

  2. peinpein 07.04.2025 09:24 # peinpein
    Хоть кто то начал говорить разумные вещи.

    (ответить)

  3. meshuggah 07.04.2025 09:19 # meshuggah
    зависливые подзалюпали уже на месте, ведь их картонку середняк не подпустили к илите

    (ответить)

  4. liverbro 07.04.2025 09:13 # liverbro
    Согласен полностью,тут интерес в деньгах,и ни в чем более

    (ответить)

  5. sausage 07.04.2025 09:08 # sausage
    Адекватный дядька

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: