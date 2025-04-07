Невилл считает, что МЮ нужно совершить пять приобретений летом

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что "красным дьяволам" нужно совершить пять приобретений грядущим летом.

Накануне "Юнайтед" сыграл без забитых голов против "Манчестер Сити". "Дьяволы" одержали лишь две победы в восьми последних матчах Премьер-Лиги, где они занимают только 13-е место.



Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим выбрал весьма осторожную манеру игры на дерби Манчестера, и Невилл объясняет это дефицитом подходящих игроков.



"С точки зрения "Юнайтед", я понимаю, почему он вернулся к глубокой обороне. Мы видели это при Жозе Моуриньо, Оле Гуннаре Сульшере и Эрике Тен Хаге".



"Все они приходили с намерением играть с высоким прессингом, в энергичный футбол, но все сводилось к тому, что в больших матчах они глубоко оборонялись".



"Я понимаю, почему Рубен Аморим так поступил сегодня, с учетом имеющихся игроков. У него нет игроков, чтобы адаптировать другую тактику".



"Им нужно сразу же привести пять новых игроков, прежде чем даже будешь думать об остальном".



"Передняя тройка недостаточно хороша, два вингбека недостаточно хороши. Им нужно пять игроков. Клуб должен обеспечить ему пять игроков, которые достаточно хороши для его системы и смогут играть по его системе", — сообщил Невилл Sky Sports.