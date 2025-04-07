"Юнайтед" интересуется голкипером "Престона"

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении голкипера "Престона" Фредди Вудмана.

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим надеется обзавестись новым голкипером грядущим летом, чтобы добавить конкуренции своему первому номеру Андре Онана.



Алтай Байындыр, который сейчас страхует Онана, не смог стать реальным конкурентом для Андре и вдобавок помышляет об уходе из "Юнайтед" ради регулярной игровой практики.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, на радаре у "Юнайтед" находится 28-летний Вудман, который оформил 13 "клин-шитов" в 37 матчах этого сезона Чемпионшипа.



Вудман не только является доморощенным игроком, но и летом будет доступен свободным агентом, что немаловажно для стесненного в финансах "Юнайтед".



Кроме того, Вудман, экс-голкипер юношеской сборной Англии U-20, уже имеет опыт выступлений в Премьер-Лиге, где ему довелось немного поиграть за "Ньюкасл".