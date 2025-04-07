Слот отверг предположения, что "Ливерпуль" успокоился раньше времени

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот отверг предположения, что его команда предалась самоуспокоенности из-за близости титула Премьер-Лиги.

Уже несколько недель есть ощущение, что титул Премьер-Лиги находится в руках у "Ливерпуля". Солидный отрыв "красных" во главе таблицы это подтверждает.



Предположения о том, что "Ливерпуль" успокоился раньше времени, появились в воскресенье, когда "красные" уступили "Фулхэму" со счетом 3:2.



Однако Слот их отметает и указывает на то, что "Ливерпулю" приходится сражаться за каждое очков, в отличие от "Манчестер Сити", штамповавшего одну победу за другой в свои чемпионские сезоны.



"У нас нет причины для самоуспокоенности. Мы первые не потому, что каждый свой матч выигрываем с разницей в три-четыре гола".



"Думаю, каждый, кто видел наши матчи, мог видеть, как много стараний, как много упорной работы — вместе с, конечно, нашим мастерством — мы прикладываем, чтобы выигрывать футбольные матчи".



"Команда, которая выигрывала лигу четыре предыдущих сезона, вела 3:0 к перерыву почти каждого сыгранного матча. Для нас это не так. Поэтому мы всецело осознаем, что должны сражаться еще семь матчей".



"Мы убедились в этом в среду против "Эвертона". Все решили детали. И сегодня решили детали. Много раз у нас был порядок с деталями, сегодня — нет. Так произошло в основном из-за совершенных нами ошибок", — цитирует Слота Sky Sports.