Аморим ответил на критику Невилла насчет дерби Манчестера
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим ответил на критику эксперта Гари Невилла насчет дерби против "Манчестер Сити".
Анализируя пресный матч на "Олд Траффорд" в воскресенье Невилл выразил мнение, что обе команды остались довольны результатом и что в дерби Манчестера должно быть больше "крови, грома, риска и смелости".
В ответ на это Аморим заявил, что Невилл не учитывает текущее состояние обеих команд и что Гари вообще настроен слишком критично ко всему.
"Я все понимаю. Я понимаю, что Гари Невилл критичен насчет всего, поэтому я понимаю эту часть".
"Я также понимаю, что в данный момент мы проводим худший сезон в своей истории. "Манчестер Сити" выиграл все в прошлом, но в этом сезоне у них возникли сложности".
"Поэтому обе команды не в лучшем состоянии, чтобы обеспечить лучшее зрелище для каждого фаната. Конечно, это по-другому, когда мы не сражаемся за большие цели".
"Нужно учитывать контекст матча. Я понимаю критику в адрес игроков, которые прежде играли этот матч по-другому, потому что тогда они постоянно сражались за трофеи. Сейчас другой контекст", — цитирует Аморима Daily Mirror.
07.04.2025 00:05
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